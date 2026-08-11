Не везёт в любви? Бегом гадать на Медовый Спас! 10 обрядов на замужество, богатство и защиту дома
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Один день в году мёд способен не только подсластить чай, но и притянуть жениха, деньги и исполнение желаний. Life.ru рассказывает, как гадать на Медовый Спас, 14 августа, и какие обряды нельзя пропустить, если вы хотите изменить свою судьбу.
Медовый Спас, 14 августа 2026: гадания и обряды на любовь, деньги и исполнение желаний. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В 2026 году Медовый Спас отмечают в пятницу, 14 августа. В церковном календаре этот день связан с Происхождением Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, а также памятью мучеников Маккавеев. Другое название дня — Маковей, или Маковый Спас. Оно возникло из-за созвучия имени Маккавеев со словом «мак» и совпало со временем созревания этого растения. В народе этот праздник обрёл много обрядов и гаданий на все возможные сферы жизни. Life.ru рассказывает о старинных ритуалах 14 августа, которые легко повторить дома.
Топ-5 гаданий на Медовый Спас: когда ждать новостей, деньги и любовь
Будущее редко раскрывает свои планы напрямую, но в Медовый Спас наши предки пытались заставить судьбу заговорить. Они искали подсказки в самых простых вещах и верили, что 14 августа случайностей не бывает. Рассказываем о пяти гаданиях, которые помогут узнать, чего ждать от любви, денег и ближайших событий!
Гадание по капле мёда
Гадание с мёдом и водой на Медовый Спас: как узнать ближайшее будущее. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Хотите узнать будущее? Это гадание на Медовый Спас, 14 августа, подойдёт идеально! Налейте в прозрачную миску холодную воду, сформулируйте вопрос и поднимите ложку мёда примерно на десять сантиметров над поверхностью. Дайте одной крупной капле свободно упасть в жидкость и посмотрите, какую форму она примет. Только толковать нужно самое первое очертание. Потому что любой мёд со временем начнёт растворяться.
Итак, что искать, куда смотреть?
- Капля быстро растворилась — ситуация изменится раньше, чем вы успеете к ней привыкнуть.
- Лежит на дне ровным кругом — впереди спокойный и предсказуемый период.
- Капля растянулась длинной нитью — предстоит дорога, важный разговор или затянувшееся дело.
- Разделилась на несколько частей — появится выбор между несколькими возможностями.
- Пристала к стенке сосуда — исполнению желания мешает незавершённое дело из прошлого.
Гадание на любовь с мёдом и двумя блюдцами
Гадание на любовь с мёдом на Медовый Спас, 14 августа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Это гадание в Медовый Спас подходит тем, кто хочет понять, насколько легко будут развиваться уже существующие отношения. Поставьте рядом два одинаковых блюдца и капните в центр каждого немного мёда. Одну каплю мысленно обозначьте своим именем, вторую — именем любимого человека. Затем слегка наклоните оба блюдца навстречу друг другу.
Если дорожки получились примерно одинаковыми и соединились, это толковали как знак взаимности и готовности идти на компромисс. Одна капля остановилась, пока другая быстро растеклась, — вероятно, один человек вкладывается в отношения заметно больше. Дорожки разошлись в разные стороны — возможно, сейчас у пары разные цели.
Гадание на будущее по четырём чашкам
Гадание по четырём чашкам в Медовый Спас: что ждёт вас в ближайшем будущем. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Медовый Спас, 14 августа 2026 года, чтобы погадать, возьмите четыре непрозрачные чашки. Под первую положите завёрнутую ложку мёда, под вторую — пакетик с маком, под третью — чистую монету, а четвёртую оставьте пустой. Попросите кого-нибудь поменять чашки местами, закройте глаза и выберите одну.
- Если попался мёд, то ждите приятных событий, примирение или новую симпатию.
- Если выпал мак, то скоро маленькие дела дадут большой результат.
- Монета же сулит выгодное предложение или возможность укрепить своё материальное положение.
- Пустая чашка означает передышку. Ближайшее время лучше посвятить отдыху и не торопить события.
Гадание с воском на 3 месяца
Гадание на воске на Медовый Спас: значение фигур и символов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Зачем нужны планеры, если есть воск? С этим гаданием 14 августа, прямо в Медовый Спас, вы можете узнать, какое событие будет главным в ближайшие три месяца! Итак, сформулируйте вопрос, зажгите свечу и подождите, пока вокруг фитиля соберётся немного растопленного воска. Одним движением вылейте его в миску с холодной водой, дождитесь застывания и рассмотрите получившуюся фигуру. Толковать принято первый образ, который удалось в ней узнать.
Если показалось сердце: оно предвещает новое чувство или примирение, кольцо — серьёзный союз или важную договорённость. Увидели дом — ждите семейных перемен или переезд, длинная полоса символизирует дорогу, а вот развилка — сложный выбор. Птица означает скорую новость, звезда — успех, ключ — решение давней проблемы, а змею остерегайтесь: она предвещает интригу. Увидев крест, ждите испытание. Гладкая цельная фигура обещает спокойный период, множество мелких капель — деньги или подарки, острые края — конфликт, а трещины предупреждают, что намеченные планы могут внезапно измениться.
Гадание с тремя сортами мёда: умеете ли вы распознавать ложь
Как проверить интуицию с помощью трёх сортов мёда 14 августа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Это гадание на Медовый Спас должно показать, насколько хорошо развита ваша интуиция и легко ли вас обмануть. Возьмите гречишный, липовый и цветочный мёд и попросите кого-нибудь из домашних начинить ими три одинаковые булочки. Лакомства нужно перемешать, чтобы вы не знали, где находится каждый сорт. Попробуйте булочки по очереди и определите начинку на вкус.
Угадали все три сорта — вы хорошо разбираетесь в людях, замечаете ложь и редко принимаете решения под влиянием эмоций. Два правильных ответа означают, что вы движетесь в верном направлении, но иногда пропускаете важные предупреждения. Узнали только один сорт — присмотритесь к окружающим: кто-то может пользоваться вашей доверчивостью. Не угадали ни одного? Согласно поверью, вас надёжно оберегает ангел-хранитель. Правда, ему наверняка приходится нелегко, ведь вы словно сами притягиваете приключения.
Главные 5 обрядов и ритуалов на Медовый Спас: скорое замужество и деньги
Одного взгляда в будущее нашим предкам было мало — желаемое нужно было ещё и притянуть. На Медовый Спас мёд становился главным магическим помощником. Считалось, что его сладость способна изменить судьбу. Делимся пятью обрядами, которые проводят ради любви, достатка и исполнения желаний.
Обряд с первой ложкой мёда на исполнение желания
Как загадать желание на первую ложку мёда в Медовый Спас? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Первой ложке мёда нового сбора приписывали особую силу. Считалось, что она способна передать просьбу человека высшим силам и «подсластить» его судьбу на весь следующий год. Утром 14 августа, до основного угощения, нужно набрать полную ложку мёда, закрыть глаза и загадать только одно желание. Просьбу произносят мысленно, представляя, что всё уже исполнилось именно так, как было задумано.
После этого мёд медленно съедают и шепчут: «Мёд во мне растворяется — желание моё исполняется». До самого вечера Медового Спаса нельзя рассказывать о загаданном, отказываться от предложений и произносить слово «нет», иначе можно случайно закрыть дорогу собственной мечте. Если за день кто-нибудь неожиданно угостит вас сладким или подарит что-то приятное, это считалось знаком, что желание услышано и уже начинает сбываться.
Обряд с мёдом на подошве для любви и замужества
Как правильно провести обряд с мёдом на подошве для замужества в Медовый Спас, 14 августа? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Самый популярный обряд Медового Спаса обещает буквально приклеить к девушке любовь. Утром (желательно на рассвете) 14 августа нужно нанести немного мёда на босые ступни и сделать семь шагов по росе. Если выбраться на природу невозможно, мёдом смазывают подошву обуви и семь раз проходят по комнате или двору, представляя рядом будущего мужа.
Во время каждого шага произносят: «Как пчёлы к мёду летят, так женихи ко мне спешат». Особенно сильным считался ритуал, если подошву девушке намазывала мама или бабушка. Вместе с мёдом старшая женщина рода передавала ей своё благословение на счастливый брак. Одинокой обряд сулит встречу с суженым в течение года, а той, кто уже состоит в отношениях, — скорое предложение руки и сердца.
Обряд со свечами и фотографией на замужество
Как привлечь любимого человека в Медовый Спас, 14 августа? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Для привлечения любви в Медовый Спас, 14 августа, можно сделать обряд на замужство с фотографией. Вам понадобятся две красные свечи, мёд и фотография человека, с которым вы хотите связать судьбу. Если конкретного избранника пока нет, на чистом листе можно написать слово «суженый». Свечи слегка натирают мёдом, зажигают и ставят по обе стороны от снимка или записки, чтобы их огонь разбудил чувства и открыл дорогу будущему союзу.
Небольшую каплю мёда наносят на край фотографии и трижды произносят: «Как мёд сладок и крепко липнет, так и любовь ко мне тянется и от меня не отступается». После этого нужно несколько минут смотреть на пламя и представлять счастливую совместную жизнь. Свечам дают догореть, а снимок заворачивают в красную ткань и семь дней хранят в тайном месте. Если за это время приснится любимый человек, обряд начал действовать.
Обряд с мёдом и монетой на богатство
Как заговорить монету на богатство 14 августа 2026 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Для денежного обряда на Медовый Спас выбирают самую крупную монету, которая найдётся в доме. Её кладут рядом с банкой мёда до заката, чтобы металл напитался энергией изобилия, а вечером смазывают с двух сторон мёдом и зажимают между ладонями. В этот момент нужно представить, как деньги приходят из разных источников и остаются в доме, не утекая на неожиданные расходы.
Затем трижды произносят: «Как мёд к рукам липнет, так достаток ко мне идёт и в доме остаётся». Заговорённую монету кладут под порог на ночь, а утром переносят в отдельное отделение кошелька. Тратить её нельзя до следующего Медового Спаса, иначе денежный поток может оборваться. Если в течение семи дней после обряда вернут старый долг, предложат подработку или неожиданно придёт премия, значит, талисман набрал силу.
Обряд «Медовый колодец» на исполнение денежного желания
Обряд «Медовый колодец» на богатство и исполнение желания. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
«Медовый колодец» проводят, чтобы открыть путь деньгам и исполнить конкретное материальное желание. После захода солнца прозрачную чашу наполняют чистой водой, добавляют полную ложку мёда и семь раз размешивают по часовой стрелке. Пока на поверхности сохраняется воронка, нужно вслух назвать желаемую сумму или вещь, на которую необходимы деньги, и представить, будто она уже находится у вас в руках.
Чашу оставляют на ночь в самом центре дома, чтобы сладкая вода собрала вокруг себя энергию изобилия и притянула её к хозяевам. Утром в воду опускают пальцы правой руки, касаются ими входной двери и произносят: «Медовая вода уходит, а богатство в доме остаётся». Оставшуюся жидкость выливают за порог или под плодовое дерево. После этого денежное желание нельзя менять или загадывать заново до конца августа.
Мёдом наши предки привлекали женихов и деньги, по воску узнавали будущее, а с помощью мака защищали дом от несчастий. Но у славянских поверий была и гораздо более тёмная сторона: ведьмы отбирали у коров молоко, русалки щекотали людей до смерти, а упыри возвращались из могил к собственным родственникам. Ранее Life.ru рассказал, чем настоящая славянская нечисть отличалась от привычных европейских вампиров, русалок и колдуний.
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