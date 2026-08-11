Не везёт в любви? Бегом гадать на Медовый Спас! 10 обрядов на замужество, богатство и защиту дома Оглавление Топ-5 гаданий на Медовый Спас: когда ждать новостей, деньги и любовь Главные 5 обрядов и ритуалов на Медовый Спас: скорое замужество и деньги Один день в году мёд способен не только подсластить чай, но и притянуть жениха, деньги и исполнение желаний. Life.ru рассказывает, как гадать на Медовый Спас, 14 августа, и какие обряды нельзя пропустить, если вы хотите изменить свою судьбу. 11 августа, 13:02 16436 16436 Медовый Спас, 14 августа 2026: гадания и обряды на любовь, деньги и исполнение желаний. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 2026 году Медовый Спас отмечают в пятницу, 14 августа. В церковном календаре этот день связан с Происхождением Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, а также памятью мучеников Маккавеев. Другое название дня — Маковей, или Маковый Спас. Оно возникло из-за созвучия имени Маккавеев со словом «мак» и совпало со временем созревания этого растения. В народе этот праздник обрёл много обрядов и гаданий на все возможные сферы жизни. Life.ru рассказывает о старинных ритуалах 14 августа, которые легко повторить дома.

Топ-5 гаданий на Медовый Спас: когда ждать новостей, деньги и любовь

Будущее редко раскрывает свои планы напрямую, но в Медовый Спас наши предки пытались заставить судьбу заговорить. Они искали подсказки в самых простых вещах и верили, что 14 августа случайностей не бывает. Рассказываем о пяти гаданиях, которые помогут узнать, чего ждать от любви, денег и ближайших событий!

Гадание по капле мёда

Гадание с мёдом и водой на Медовый Спас: как узнать ближайшее будущее. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хотите узнать будущее? Это гадание на Медовый Спас, 14 августа, подойдёт идеально! Налейте в прозрачную миску холодную воду, сформулируйте вопрос и поднимите ложку мёда примерно на десять сантиметров над поверхностью. Дайте одной крупной капле свободно упасть в жидкость и посмотрите, какую форму она примет. Только толковать нужно самое первое очертание. Потому что любой мёд со временем начнёт растворяться.

Итак, что искать, куда смотреть? Капля быстро растворилась — ситуация изменится раньше, чем вы успеете к ней привыкнуть.

— ситуация изменится раньше, чем вы успеете к ней привыкнуть. Лежит на дне ровным кругом — впереди спокойный и предсказуемый период.

— впереди спокойный и предсказуемый период. Капля растянулась длинной нитью — предстоит дорога, важный разговор или затянувшееся дело.

— предстоит дорога, важный разговор или затянувшееся дело. Разделилась на несколько частей — появится выбор между несколькими возможностями.

— появится выбор между несколькими возможностями. Пристала к стенке сосуда — исполнению желания мешает незавершённое дело из прошлого.

Гадание на любовь с мёдом и двумя блюдцами

Гадание на любовь с мёдом на Медовый Спас, 14 августа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Это гадание в Медовый Спас подходит тем, кто хочет понять, насколько легко будут развиваться уже существующие отношения. Поставьте рядом два одинаковых блюдца и капните в центр каждого немного мёда. Одну каплю мысленно обозначьте своим именем, вторую — именем любимого человека. Затем слегка наклоните оба блюдца навстречу друг другу.

Если дорожки получились примерно одинаковыми и соединились, это толковали как знак взаимности и готовности идти на компромисс. Одна капля остановилась, пока другая быстро растеклась, — вероятно, один человек вкладывается в отношения заметно больше. Дорожки разошлись в разные стороны — возможно, сейчас у пары разные цели.

Гадание на будущее по четырём чашкам

Гадание по четырём чашкам в Медовый Спас: что ждёт вас в ближайшем будущем. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Медовый Спас, 14 августа 2026 года, чтобы погадать, возьмите четыре непрозрачные чашки. Под первую положите завёрнутую ложку мёда, под вторую — пакетик с маком, под третью — чистую монету, а четвёртую оставьте пустой. Попросите кого-нибудь поменять чашки местами, закройте глаза и выберите одну. Если попался мёд , то ждите приятных событий, примирение или новую симпатию.

, то ждите приятных событий, примирение или новую симпатию. Если выпал мак , то скоро маленькие дела дадут большой результат.

, то скоро маленькие дела дадут большой результат. Монета же сулит выгодное предложение или возможность укрепить своё материальное положение.

выгодное предложение или возможность укрепить своё материальное положение. Пустая чашка означает передышку. Ближайшее время лучше посвятить отдыху и не торопить события.

Гадание с воском на 3 месяца

Гадание на воске на Медовый Спас: значение фигур и символов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зачем нужны планеры, если есть воск? С этим гаданием 14 августа, прямо в Медовый Спас, вы можете узнать, какое событие будет главным в ближайшие три месяца! Итак, сформулируйте вопрос, зажгите свечу и подождите, пока вокруг фитиля соберётся немного растопленного воска. Одним движением вылейте его в миску с холодной водой, дождитесь застывания и рассмотрите получившуюся фигуру. Толковать принято первый образ, который удалось в ней узнать.

Если показалось сердце: оно предвещает новое чувство или примирение, кольцо — серьёзный союз или важную договорённость. Увидели дом — ждите семейных перемен или переезд, длинная полоса символизирует дорогу, а вот развилка — сложный выбор. Птица означает скорую новость, звезда — успех, ключ — решение давней проблемы, а змею остерегайтесь: она предвещает интригу. Увидев крест, ждите испытание. Гладкая цельная фигура обещает спокойный период, множество мелких капель — деньги или подарки, острые края — конфликт, а трещины предупреждают, что намеченные планы могут внезапно измениться.

Гадание с тремя сортами мёда: умеете ли вы распознавать ложь

Как проверить интуицию с помощью трёх сортов мёда 14 августа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Это гадание на Медовый Спас должно показать, насколько хорошо развита ваша интуиция и легко ли вас обмануть. Возьмите гречишный, липовый и цветочный мёд и попросите кого-нибудь из домашних начинить ими три одинаковые булочки. Лакомства нужно перемешать, чтобы вы не знали, где находится каждый сорт. Попробуйте булочки по очереди и определите начинку на вкус.

Угадали все три сорта — вы хорошо разбираетесь в людях, замечаете ложь и редко принимаете решения под влиянием эмоций. Два правильных ответа означают, что вы движетесь в верном направлении, но иногда пропускаете важные предупреждения. Узнали только один сорт — присмотритесь к окружающим: кто-то может пользоваться вашей доверчивостью. Не угадали ни одного? Согласно поверью, вас надёжно оберегает ангел-хранитель. Правда, ему наверняка приходится нелегко, ведь вы словно сами притягиваете приключения.

Главные 5 обрядов и ритуалов на Медовый Спас: скорое замужество и деньги

Одного взгляда в будущее нашим предкам было мало — желаемое нужно было ещё и притянуть. На Медовый Спас мёд становился главным магическим помощником. Считалось, что его сладость способна изменить судьбу. Делимся пятью обрядами, которые проводят ради любви, достатка и исполнения желаний.

Обряд с первой ложкой мёда на исполнение желания

Как загадать желание на первую ложку мёда в Медовый Спас? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первой ложке мёда нового сбора приписывали особую силу. Считалось, что она способна передать просьбу человека высшим силам и «подсластить» его судьбу на весь следующий год. Утром 14 августа, до основного угощения, нужно набрать полную ложку мёда, закрыть глаза и загадать только одно желание. Просьбу произносят мысленно, представляя, что всё уже исполнилось именно так, как было задумано.

После этого мёд медленно съедают и шепчут: «Мёд во мне растворяется — желание моё исполняется». До самого вечера Медового Спаса нельзя рассказывать о загаданном, отказываться от предложений и произносить слово «нет», иначе можно случайно закрыть дорогу собственной мечте. Если за день кто-нибудь неожиданно угостит вас сладким или подарит что-то приятное, это считалось знаком, что желание услышано и уже начинает сбываться.

Обряд с мёдом на подошве для любви и замужества

Как правильно провести обряд с мёдом на подошве для замужества в Медовый Спас, 14 августа? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самый популярный обряд Медового Спаса обещает буквально приклеить к девушке любовь. Утром (желательно на рассвете) 14 августа нужно нанести немного мёда на босые ступни и сделать семь шагов по росе. Если выбраться на природу невозможно, мёдом смазывают подошву обуви и семь раз проходят по комнате или двору, представляя рядом будущего мужа.

Во время каждого шага произносят: «Как пчёлы к мёду летят, так женихи ко мне спешат». Особенно сильным считался ритуал, если подошву девушке намазывала мама или бабушка. Вместе с мёдом старшая женщина рода передавала ей своё благословение на счастливый брак. Одинокой обряд сулит встречу с суженым в течение года, а той, кто уже состоит в отношениях, — скорое предложение руки и сердца.

Обряд со свечами и фотографией на замужество

Как привлечь любимого человека в Медовый Спас, 14 августа? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для привлечения любви в Медовый Спас, 14 августа, можно сделать обряд на замужство с фотографией. Вам понадобятся две красные свечи, мёд и фотография человека, с которым вы хотите связать судьбу. Если конкретного избранника пока нет, на чистом листе можно написать слово «суженый». Свечи слегка натирают мёдом, зажигают и ставят по обе стороны от снимка или записки, чтобы их огонь разбудил чувства и открыл дорогу будущему союзу.

Небольшую каплю мёда наносят на край фотографии и трижды произносят: «Как мёд сладок и крепко липнет, так и любовь ко мне тянется и от меня не отступается». После этого нужно несколько минут смотреть на пламя и представлять счастливую совместную жизнь. Свечам дают догореть, а снимок заворачивают в красную ткань и семь дней хранят в тайном месте. Если за это время приснится любимый человек, обряд начал действовать.

Обряд с мёдом и монетой на богатство

Как заговорить монету на богатство 14 августа 2026 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для денежного обряда на Медовый Спас выбирают самую крупную монету, которая найдётся в доме. Её кладут рядом с банкой мёда до заката, чтобы металл напитался энергией изобилия, а вечером смазывают с двух сторон мёдом и зажимают между ладонями. В этот момент нужно представить, как деньги приходят из разных источников и остаются в доме, не утекая на неожиданные расходы.

Затем трижды произносят: «Как мёд к рукам липнет, так достаток ко мне идёт и в доме остаётся». Заговорённую монету кладут под порог на ночь, а утром переносят в отдельное отделение кошелька. Тратить её нельзя до следующего Медового Спаса, иначе денежный поток может оборваться. Если в течение семи дней после обряда вернут старый долг, предложат подработку или неожиданно придёт премия, значит, талисман набрал силу.

Обряд «Медовый колодец» на исполнение денежного желания

Обряд «Медовый колодец» на богатство и исполнение желания. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Медовый колодец» проводят, чтобы открыть путь деньгам и исполнить конкретное материальное желание. После захода солнца прозрачную чашу наполняют чистой водой, добавляют полную ложку мёда и семь раз размешивают по часовой стрелке. Пока на поверхности сохраняется воронка, нужно вслух назвать желаемую сумму или вещь, на которую необходимы деньги, и представить, будто она уже находится у вас в руках.

Чашу оставляют на ночь в самом центре дома, чтобы сладкая вода собрала вокруг себя энергию изобилия и притянула её к хозяевам. Утром в воду опускают пальцы правой руки, касаются ими входной двери и произносят: «Медовая вода уходит, а богатство в доме остаётся». Оставшуюся жидкость выливают за порог или под плодовое дерево. После этого денежное желание нельзя менять или загадывать заново до конца августа.

Мёдом наши предки привлекали женихов и деньги, по воску узнавали будущее, а с помощью мака защищали дом от несчастий. Но у славянских поверий была и гораздо более тёмная сторона: ведьмы отбирали у коров молоко, русалки щекотали людей до смерти, а упыри возвращались из могил к собственным родственникам. Ранее Life.ru рассказал, чем настоящая славянская нечисть отличалась от привычных европейских вампиров, русалок и колдуний.

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Авторы Анна Московко