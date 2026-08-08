Вашу фамилию могли носить ещё при Иване Калите: Топ-10 самых древних родовых имён России

Представьте: фамилия в вашем паспорте могла появиться ещё тогда, когда русские земли делили между князьями, а до воцарения Романовых оставались столетия. Но означает ли это, что среди ваших предков были бояре? И почему один Морозов может принадлежать к древнему роду, а другой — получить ту же фамилию лишь в XIX веке? История русских родовых имён полна загадок. Прозвища передавались детям, а знатные семьи придумывали себе легендарных предков. Так какие фамилии действительно появились на Руси первыми и сохранились до наших дней? Разбираемся вместе с Life.ru.

Не каждая запись в летописи была фамилией

Когда у людей на Руси появились первые фамилии? Фото © Wikipedia / Кившенко Алексей Данилович

Одни из первых похожих на фамилии обозначений встречаются в Новгородской первой летописи. В рассказе о Невской битве 1240 года среди погибших названы Костянтин Луготиниць, Гюрята Пинещиничь и Дрочило Нездылов, сын кожевника. Эти имена вполне похожи по форме на современные, но всё же считать их полноценной фамилией не стоит. Это могло быть отчество, прозвище или простое указание на предка.

Чтобы прозвание стало настоящей фамилией, оно должно было перестать меняться. Условный Иван, сын Петра, назывался Иваном Петровым, но его сын уже становился, например, Фёдором Ивановым. Это всё отчества, а не две разные фамилии. Лингвист Борис Унбегаун в книге «Русские фамилии» отмечал, что превращение таких форм в постоянные наследственные имена особенно хорошо прослеживается среди боярства и дворянства примерно с середины XVI века. Однако княжеские фамилии, связанные с владениями, начали складываться раньше, уже в XIV столетии.

Древнейшие княжеские фамилии

Русский писатель Пётр Андреевич Вяземский. Какие княжеские фамилии считаются древнейшими в России? Фото © Wikipedia / Пётр Фёдорович Соколов

Первыми устойчивыми родовыми именами на Руси можно считать фамилии князей, образованные от названий земель, городов и уделов. Такое имя не просто объясняло, откуда приехал человек, а показывало его происхождение и право принадлежать к определённой княжеской ветви.

К этому древнейшему пласту относятся Вяземские — от Вязьмы, Оболенские — от Оболенска, Одоевские — от Одоева, Волконские — от реки Волкони, Мещёрские — от Мещёры. Сюда же входят Трубецкие, чья фамилия связана с Трубчевском. Последние происходили уже не от Рюриковичей, а от литовского князя Гедимина, однако позднее стали одним из заметнейших княжеских родов Русского государства.

В XV веке оформилась фамилия Шуйских — ветви суздальских Рюриковичей, владевших Шуей. Именно из этого рода происходил царь Василий Шуйский. Поэтому фамилии на «-ский» и «-цкий», связанные с конкретными средневековыми уделами, действительно входят в число старейших. Но само по себе окончание ещё ничего не доказывает, так как позднее похожие фамилии появлялись у духовенства, жителей разных местностей и представителей других сословий.

Фамилии старомосковских бояр

Какие боярские фамилии появились при Иване Калите? Фото © Wikipedia /Митрополит Петр

Ещё один ранний слой составляют фамилии московского боярства. Среди них выделяются Вельяминовы. Их первым достоверно известным предком считается Протасий Фёдорович, московский тысяцкий (военный и гражданский руководитель) и приближённый Ивана Калиты, умерший примерно в 1330 году. Одна из ветвей этого клана впоследствии получила имя Воронцовых от Фёдора Васильевича по прозвищу Воронец.

В поздних родословных Вельяминовых утверждалось, что предок семьи, варяжский князь Шимон, прибыл на Русь в 1027 году. Но эта версия считается безосновательной. Она хорошо показывает, почему заявления о «тысячелетних фамилиях» нужно воспринимать осторожно, ведь в XVII–XVIII веках знатные семьи нередко приписывали себе иностранных князей, воинов и героев, чтобы удревнить род и подчеркнуть своё положение.

Ещё одна боярская фамилия, образовавшаяся от прозвища

Когда появилась боярская фамилия Морозов? Фото © Wikipedia / Константин Егорович Маковский

Ещё одна древняя боярская фамилия — Морозовы. Родоначальником этой линии называют Ивана Семёновича по прозвищу Мороз, жившего в середине XIV века. Его сыновья уже именовались Морозовыми, а позднее из разросшегося клана выделились Салтыковы, Скрябины, Шеины, Тучковы и другие известные семьи.

Часто ещё связывают Морозовых с новгородцем Мишей Прушаниным, которого родословные называли участником Невской битвы, но эта связь остаётся именно семейным преданием. Исследователи исторического факультета МГУ также отделяют достоверную историю бояр Морозовых от поздней генеалогической традиции. Поэтому говорить об образовании этой фамилии в XIII веке нельзя, а вот считать её ранним боярским именем XIV века вполне допустимо.

Молодая царская фамилия с долгой историей

Когда на самом деле появилась фамилия Романовых? Фото © Wikipedia / Ф. Зубов, В. Кандаков

История царской фамилии Романовых лучше всего показывает, как старый род может носить сравнительно молодую фамилию. Первым достоверно известным предком царской семьи считается боярин Андрей Кобыла, упомянутый в летописи под 1347 годом. Его сын Фёдор получил прозвище Кошка, а потомки в разные периоды назывались Кошкиными, Захарьиными и Юрьевыми.

Сама фамилия Романовы произошла от Романа Юрьевича Захарьина, умершего в 1543 году, и закрепилась только за следующими поколениями. Историк Евгений Пчелов подробно описывает эту цепочку в материале «Предки новой династии». Получается, что царская семья принадлежала к древнейшему московскому боярству, но фамилию Романовых нельзя отправлять прямиком в XIV век.

Похожая путаница возникает с Долгоруковыми. Их часто связывают с Юрием Долгоруким и потому переносят историю фамилии в XII век. На самом деле род Долгоруковых стал ветвью Оболенских и получил название от князя Ивана Андреевича Оболенского по прозвищу Долгорукий, жившего в первой половине XV века. Древними здесь были династические корни, но не сама фамилия.

Ивановы и Кузнецовы: такие ли они древние?

Откуда произошли фамилии Иванов, Петров и Кузнецов, Мельниковы? Фото © Wikipedia / Mil.ru

Ивановы и Петровы кажутся очень старыми, поскольку имена Иван и Пётр столетиями оставались одними из самых распространённых. Однако ранняя запись «Иван Петров» чаще означала всего лишь «Иван, сын Петра», как мы уже говорили. А чтобы отчество Петров превратилось в фамилию, это обозначение должно было сохраниться у детей, внуков и следующих поколений.

Причём одинаковая фамилия могла независимо возникнуть в десятках мест. Один род Ивановых получил её в XVI веке, другой — в XVIII, а третьему фамилию официально записали лишь после отмены крепостного права. То же относится к Кузнецовым, Мельниковым, Плотниковым и другим фамилиям, образованным от ремёсел. Древним может быть само слово или способ именования, но не обязательно конкретная семейная линия.

У богатых купцов наследственные фамилии массово закреплялись в XVII веке, у духовенства — преимущественно в XVIII, а огромная часть крестьян получила фамилии только в XIX столетии. Иногда их создавали из отчества, прозвища, названия деревни или имени помещика. Поэтому распространённость фамилии ничего не говорит о её возрасте.

Так какие фамилии всё-таки самые старые?

Савва Васильевич Морозов — русский предприниматель и меценат, основатель династии Морозовых. Фото © Wikipedia

Если придерживаться строгих критериев, к древнейшему пласту русских фамилий следует относить прежде всего княжеские родовые имена XIV–XV веков, образованные от владений: Вяземские, Оболенские, Одоевские, Волконские, Мещёрские, Трубецкие, а несколько позднее — Шуйские. Среди старомосковского боярства к ранним фамильным линиям принадлежат Морозовы, Вельяминовы и выросшие из того же клана Воронцовы.

Но выстроить их в точный рейтинг от первой до последней невозможно. Родовые прозвания складывались постепенно, документы сохранились неравномерно, а одно и то же обозначение могло несколько поколений балансировать между прозвищем, отчеством и фамилией. Поэтому правильнее говорить не об одной древнейшей фамилии России, а о группе наиболее ранних документированных родовых имён.

Фамилия может сохранить память о княжеском уделе, ремесле или прозвище далёкого предка, но сама по себе ещё не доказывает знатного происхождения. Чтобы превратить красивую семейную легенду в настоящую родословную, придётся заглянуть в архивы и последовательно восстановить каждое поколение. Впрочем, прошлое продолжает жить не только в фамилиях. Древние верования спрятались даже внутри православных праздников: например, в Ильин день люди до сих пор вспоминают запреты, которые появились ещё во времена язычества. Почему после 2 августа боялись купаться, работать в поле и впускать животных в дом, Life.ru рассказывал в статье «Нас крестили, а Перуна не победили: Какие языческие обряды всё равно остались на Руси».