Нас крестили, а Перуна не победили: Какие языческие обряды всё равно остались на Руси христианской

В 988 году князь Владимир крестил Русь, однако прежние верования не исчезли по его приказу. Христианство распространялось постепенно, а привычный мир славян по-прежнему был населён духами, зависел от солнца, дождя и урожая. Чтобы новая вера стала понятнее, народ начал связывать знакомые обряды с православными праздниками и переносить черты древних богов на христианских святых. Так возникло причудливое переплетение традиций, следы которого мы замечаем даже сегодня. Life.ru рассказывает, как языческие боги превратились в православных пророков и какие традиции существуют до сих пор вне зависимости от веры.

Как Перун превратился в Илью-пророка

Почему после Крещения Руси Перуна заменил Илья-пророк? Князь Игорь и его дружина клянутся перед идолом Перуна. Фото Wikipedia / Василий Петрович Верещагин.

До Крещения Руси одним из главных богов восточных славян считался Перун — повелитель грома и молнии, покровитель князя и его дружины. Согласно летописи, в 980 году князь Владимир установил его деревянного идола с серебряной головой и золотыми усами на холме в Киеве. Но уже после принятия христианства статую низвергли и бросили в Днепр.

Исчезновение идола ещё не означало исчезновения самого образа. Место грозного небесного покровителя постепенно занял ветхозаветный пророк Илия, день памяти которого православные отмечают 2 августа. Выбор вполне понятен: в библейской истории Илия также был связан с огнём, дождём и засухой, а на небо вознёсся в вихре, рядом с огненной колесницей.

В народных представлениях святой стал ездить по небу на конях, а грохот колёс его колесницы превратился в гром. Молнии считались стрелами, которыми Илья поражал нечистую силу. Во время грозы люди закрывали окна и двери, переворачивали пустую посуду и старались не выпускать домашних животных на улицу, так как верили, что в них может спрятаться преследуемый пророком бес.

Почему после Ильина дня нельзя купаться

Почему после Ильина дня нельзя купаться в реках и озёрах? Огненное восхождение пророка Илии. Фото © Wikipedia

Ильин день считался границей между летом и осенью. В народе говорили: «На Илью до обеда лето, после обеда — осень» и «Илья лето кончает». К этому времени ночи становились длиннее, вода постепенно остывала, а погода чаще портилась. Наблюдение за природой со временем превратилось в строгий запрет. После 2 августа купаться в реках и озёрах якобы было опасно.

В одной местности говорили, что конь Ильи-пророка потерял подкову и остудил ею воду. В других верили, что в реку опустил рога олень. В некоторых деревнях считали, что после праздника в водоёмы возвращается нечистая сила, например, русалки, которые могут утащить купальщика на дно. Сегодня сама дата, конечно, не делает воду опасной.

«Илье на бороду»: зачем крестьяне оставляли часть урожая

Что означал обряд «завивания бороды» Илье-пророку? Фото © Wikipedia / Николай Корнильевич Пимоненко.

Образ Ильи-пророка был тесно связан не только с грозами, но и с урожаем. Крестьяне верили, что именно от него зависят своевременные дожди. Святой мог напоить землю, а мог наказать поля засухой, ливнем или градом. Поэтому к Ильину дню старались завершить важные работы, а 2 августа отдыхали, боясь разгневать небесного покровителя. После праздника во многих районах начиналась жатва. Первые колосья приносили домой и ставили в красный угол рядом с иконами. Их берегли до следующего года, а полученное зерно добавляли к семенам с надеждой таким образом обеспечить новый урожай.

Существовал и другой обычай — оставлять на поле небольшой участок несжатой ржи. Колосья связывали, пригибали к земле и клали под них хлеб. Этот обряд называли «завиванием бороды». После Крещения Руси её посвящали Илье-пророку, но сама идея вернуть земле часть урожая была связана с гораздо более древними земледельческими верованиями.

Как жертвоприношение превратилось в деревенский обед

Что такое братчина и как её устраивали в Ильин день? Фото © Wikipedia / Илларион Михайлович Прянишников

Одной из главных традиций Ильина дня была братчина — общая трапеза, которую устраивали жители одной или нескольких деревень. Люди заранее собирали продукты и деньги, готовили мясо в больших котлах, а затем вместе садились за стол. После обеда начинались гулянья, песни, пляски и хороводы. В некоторых северных регионах для братчины закалывали быка или барана, которого посвящали Илье. Исследователи видят в этом отголосок древних жертвоприношений громовержцу: животное должно было обеспечить благосклонность небесных сил и богатый урожай. Но со временем смысл обряда изменился. На первый план вышли молитва, освящение пищи, помощь бедным и совместная трапеза, объединявшая всю общину.

Почему в Ильин день боялись работать

Можно ли работать в Ильин день по церковным правилам? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI.

Ильин день считался настолько серьёзным праздником, что 2 августа крестьяне старались вовсе не выходить на работу в поле. Особенно опасным признавали сенокос, так как верили, что Илья-пророк может разгневаться на человека, который не чтит его день, и поразить его молнией. Отсюда появилась поговорка: «На Илью стогов не мечут — спалит Илья грозой».

Запрет касался не только самих людей, но и урожая. Считалось, что собранное в праздник сено быстро отсыреет или сгниёт, а поле может пострадать от града и ливня. Поэтому в Ильин день люди наконец могли отдохнуть от сельскохозяйственного сезона. Жители деревни посещали службу, собирались за общим столом, а к работе возвращались уже после праздника.

Как на Руси защищали дом от молнии

Почему во время грозы закрывали окна и переворачивали посуду? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI.

Гроз в Ильин день особенно боялись, потому что молнию считали оружием пророка, которым он преследует нечистую силу. При первых раскатах грома двери и окна плотно закрывали, пустую посуду переворачивали, а домашних животных старались не впускать в избу. Люди верили, что бес, спасаясь от небесных стрел Ильи, может обратиться в кошку, собаку, зайца или лису и спрятаться рядом с человеком.

Во дворе могли оставлять ухват, клюку или сковородник, которые должны были уберечь жилище от удара молнии. В доме зажигали лампады и свечи, молились перед иконами и окуривали комнаты ладаном. А пожар, возникший от молнии, воспринимали как «небесный огонь». В некоторых местностях считалось, что тушить его обычной водой бесполезно или даже грешно.

Кому отдать первый хлеб с нового урожая?

Какой хлеб пекли на Ильин день из зерна нового урожая? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI.

Ильин день открывал новый этап земледельческого года: в одних регионах жатва только начиналась, в других крестьяне уже могли получить первую свежую муку. Из неё пекли хлеб, караваи и обрядовое печенье. Первым хлебом старались угостить членов семьи, соседей, бедных и странников, чтобы будущий год оказался сытым. Особенно ярко этот обычай проявлялся во время братчины. Например, на Вологодчине для общей трапезы пекли огромный каравай «для всего мира». Иногда он получался настолько большим, что ради него приходилось расширять устье печи. Хлеб не просто подавали к столу, а он символизировал общий урожай, который должен был принадлежать всей деревне, а не одной семье.

Что такое «воробьиная ночь» перед Ильиным днём?

Что такое «воробьиная ночь» перед Ильиным днём? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Ночь на Ильин день в народных поверьях называли «воробьиной» или «рябиновой». Считалось, что в это время почти без перерыва сверкают молнии, гремит гром, поднимается сильный ветер, а испуганные птицы мечутся в темноте и сталкиваются с деревьями и домами. Такую ночь воспринимали как разгул небесных и нечистых сил. Люди старались не покидать жилище, закрывали окна, не подходили к деревьям и водоёмам. Однако «воробьиная ночь» могла приходиться и на другие летние грозовые даты, поэтому её связь именно с 2 августа была характерна не для всех регионов.

Что готовили накануне Ильина дня?

Что такое саламата и почему её готовили перед Ильиным днём? Фото © Wikipedia / Лобачев Владимир

Праздничные приготовления в некоторых местах начинались ещё на Ильинской неделе. В Вологодской губернии особенно почитали предшествующий празднику четверг, который называли «баским», то есть красивым. В этот день готовили саламату — густое блюдо из обжаренной муки, которую заваривали водой и томили в печи.

В зависимости от местного рецепта саламата могла напоминать кашу, кисель или мягкий мучной пирог. На саму братчину варили мясо, пекли хлеб и готовили пиво. Стол накрывали вскладчину: каждая семья приносила продукты или деньги. За ним собиралась вся община, а после трапезы начинались песни, пляски, игры и хороводы.

Сегодня мы уже не принимаем гром за грохот колесницы Ильи-пророка и не верим, что после 2 августа вода становится проклятой. Но Ильин день сохранил главное: начало августа для наших предков было временем прощания с летом и благодарности земле за урожай. Причём похожие традиции существовали не только на Руси. Life.ru рассказывает, как кельты отмечали Лугнасад и что связывает его с русским Медовым Спасом.