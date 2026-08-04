Ракета SpaceX врежется в Луну 5 августа, и вот что будет с нашим спутником уже совсем скоро Оглавление Где именно произойдёт удар и когда его ждать Можно ли увидеть падение ракеты своими глазами Зачем учёным вообще сдалось это столкновение Останется ли на Луне кратер и сколько мусора там уже летает Может ли удар хоть немного сдвинуть Луну с её орбиты Какие земные аппараты уже разбивались о Луну до этого случая 5 августа отработанная ступень Falcon 9 врежется в Луну на скорости почти девять тысяч километров в час — в семь раз быстрее звука. Life.ru выяснил, где случится удар, видно ли его из России и способен ли он изменить орбиту нашего спутника. 4 августа, 14:30 Падение ступени Falcon 9 на Луну 5 августа: главные факты. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Пятого августа Луна получит незапланированный подарок от человечества: старая ступень ракеты Falcon 9 врежется в её поверхность на скорости почти девять тысяч километров в час. Случай крайне интересный: астрономы уже настраивают телескопы, а любители космоса гадают, получится ли увидеть вспышку с Земли. Мы разобрались, где случится удар, что останется на Луне после столкновения и почему ржавый обломок ракеты волнует учёных куда сильнее, чем кажется на первый взгляд.

Где именно произойдёт удар и когда его ждать

Ракета SpaceX врежется в Луну: где произойдёт удар и когда.Фото © ТАСС / ЕРА / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Ступень ракеты Falcon 9 отправилась в космос ещё в январе 2025 года: тогда она вывела на орбиту два лунных посадочных модуля. С тех пор металлическая болванка массой около 4,5 тонны просто плыла по инерции, пока её путь не пересёкся с Луной. Столкновение произойдёт 5 августа рядом с кратером Эйнштейна, на западном крае видимой стороны Луны, освещённой Солнцем в момент удара.

Скорость на подлёте составит примерно 8700 километров в час: это в семь раз быстрее звука. Такой удар высвобождает энергию, сравнимую со взрывом трёх тонн тротила. Для сравнения: обычный грузовик весит в разы меньше и никогда не разгоняется даже до сотой доли этой скорости. Именно поэтому даже небольшой кусок металла способен пробить лунный грунт и оставить заметный след на поверхности. Специалисты называют такие удары идеальным естественным экспериментом.

Можно ли увидеть падение ракеты своими глазами

Falcon 9 столкнётся с Луной: можно ли увидеть событие из России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Саму вспышку от удара разглядеть не получится: она длится меньше секунды и слишком слаба для невооружённого взгляда. Зато облако пыли и обломков поднимется на несколько километров и останется видимым в телескопы примерно на полчаса. Лучшие условия для наблюдения ожидаются в восточных регионах США и Канады, а также на большей части Южной Америки, где момент удара придётся на предрассветные часы.

России в этот раз не повезло: по времени событие выпадает на светлый день, да и географически удар произойдёт не над нашим полушарием Земли. Увидеть его вживую с российской территории не выйдет даже при идеальной погоде и самом мощном телескопе во дворе. Но расстраиваться рано: обсерватории и научные каналы наверняка покажут запись или прямую трансляцию с телескопов, которые в нужный момент смотрят на правильный участок лунной поверхности.

Зачем учёным вообще сдалось это столкновение

Falcon 9 никто специально к Луне не направлял, но, раз уж так вышло, специалисты решили выжать из ситуации максимум пользы. Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA и южнокорейский зонд Danuri сфотографируют место удара до и после события. Сравнение снимков покажет, как грунт реагирует на подобные столкновения и сколько материала разлетается по сторонам от места удара при такой скорости.

Эти данные пригодятся инженерам, которые проектируют будущие лунные базы и маршруты для астронавтов. Чем лучше понятна физика ударов, тем проще рассчитать безопасное расстояние до посадочных площадок и жилых модулей на поверхности. Один случайный обломок ракеты способен дать больше практической информации, чем месяцы теоретических расчётов на Земле, поэтому упускать такой редкий шанс никто в NASA не собирается, даже если удар получился случайным.

Останется ли на Луне кратер и сколько мусора там уже летает

Удар ступени Falcon 9 об Луну: что будет с орбитой спутника. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Учёные ожидают, что после удара появится кратер диаметром около 27 метров и глубиной до пяти метров. На Луне нет ни ветра, ни воды, поэтому этот след останется практически навсегда: эрозия там попросту отсутствует. Спутники сфотографируют свежую воронку, и она пополнит список десятков искусственных кратеров, оставленных предыдущими миссиями и экспериментами разных стран.

Может ли удар хоть немного сдвинуть Луну с её орбиты

Может ли удар хоть немного сдвинуть Луну с её орбиты? Даже близко нет. Масса Луны составляет около 73 квинтиллионов тонн, а ступень ракеты весит всего четыре с половиной тонны: разница настолько огромна, что удар просто теряется на фоне таких цифр. Энергии одного столкновения не хватит, чтобы заметно повлиять на движение целого небесного тела размером с Луну, даже теоретически и даже при самом смелом расчёте. Луна регулярно получает удары настоящих метеоритов, причём некоторые из них крупнее и тяжелее рукотворной ступени. Ни один такой случай не сдвинул орбиту спутника ни на миллиметр за миллиарды лет её существования.

Какие земные аппараты уже разбивались о Луну до этого случая

Falcon 9 и Луна: история столкновений рукотворных аппаратов. Фото © Wikipedia / NASA

Нынешний удар станет вторым известным случаем именно случайного падения отработанной ракеты на Луну. Первый произошёл в 2022 году: обломок китайской ракеты врезался в обратную сторону спутника и оставил сразу два кратера вместо одного. Тогда специалисты почти год спорили, кому именно принадлежала ступень, прежде чем окончательно сошлись на китайском происхождении находки.

Помимо случайных падений есть и намеренные: инженеры программы «Аполлон» специально направляли отработанные ступени ракет на Луну, чтобы сейсмометры на поверхности записали колебания от удара. Такие контролируемые столкновения помогли учёным изучить внутреннее строение Луны ещё в семидесятых годах прошлого века. Falcon 9 в этот список не входит: его падение — чистая случайность, просто удачно совпавшая с интересами современной науки.

Пятое августа станет очередным напоминанием о том, что космос вокруг Земли постепенно заполняется рукотворным хламом. Пока Falcon 9 оставит на Луне лишь небольшую воронку, но с каждым годом лунных миссий становится больше, а значит, и подобных инцидентов тоже. Для науки такие случайности оборачиваются бесплатным экспериментом, а для нас с вами — поводом хотя бы виртуально понаблюдать, как обычный кусок металла оставляет след на другом небесном теле. Кстати, в эти дни пострадает не только Луна. Рассказываем, чем грозит Земле нынешняя солнечная активность, какие магнитные бури будут и когда они наконец отступят.

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Авторы Сергей Трофимов