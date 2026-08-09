Звёздный облом: В Крыму вместо 100 метеоров в час увидят только 15

В пик метеорного потока Персеид жители Крыма смогут увидеть примерно 15 метеоров в час, хотя идеальные условия дают до 100. Об этом РИА «Новости» сообщил крымский астроном Александр Якушечкин.

Максимум звездопада придётся на 5:00 по московскому времени 13 августа. Ранее в Московском планетарии говорили, что в этот момент возможно до сотни метеоров в час.

Персеиды астроном назвал самым известным потоком, о котором человечество знает ещё с V–VI веков. Он объяснил, что поток рождает комета Свифта-Таттля с периодом обращения больше 133 лет. При подходе к Солнцу комета разрушается, а частицы её вещества образуют пылевое облако. Именно эта пыль сгорает в атмосфере, когда Земля раз в год, в августе, проходит сквозь шлейф кометы. Последний раз комета подлетала к нам в 1991–1993 годах, после чего удалилась, поэтому активность метеоров сейчас может быть скромной.

По словам Якушечкина, комета старая, и её пыльный след растянулся вдоль орбиты. Из-за этого Персеиды видно с середины июля до конца августа, а пик традиционно выпадает на ночи с 11 по 13 августа. Пыль в шлейфе распределена неравномерно, отдельными сгустками. В этом году, по прогнозам учёных, Земля пройдёт через два сгустка средней плотности — это способно дать всплеск активности.

«Если пересчитать для широты Крыма, то при высоте радианта (в созвездии Персей) 60 градусов над горизонтом и предельной видимой звездной величине около плюс пяти мы увидим порядка 15 метеоров в час», — рассказал астроном.

Он добавил, что зенитное часовое число потока в ночь максимума может достигать 80, но это лишь идеальный случай. При этом Персеиды остаются рекордсменом по числу ярких болидов, которые светят сильнее Венеры, так что зрелище обещает быть эффектным.

Наблюдать поток астроном советует все три ночи максимума — 11, 12 и 13 августа, ведь возможны неожиданные вспышки активности. Метеоры Персеид быстрые: в атмосферу они входят со скоростью около 60 километров в секунду, оставляя за собой хвосты и следы. Смотреть лучше на восточную часть неба, где ночью из-за горизонта поднимается созвездие Персея.

Напомним, ранее сообщалось, что август 2026 года обещает стать по-настоящему бурным. По данным Life.ru, уже 12 августа Солнце скроется за диском Луны, а новолуние совпадёт с пиком Персеид, после чего откроется коридор затмений, который продлится до «кровавого» полнолуния 28 августа. Всего за несколько недель произойдёт сразу пять мощных астрономических и астрологических событий. Экстрасенс Дарья Миронова предупредила о разрушительных переменах в жизни людей во время так называемого «чёрного августа».