Пекло идёт на восток: Европа попала в климатическую ловушку с миллиардными потерями

Аномальная жара накрыла Центральную и Восточную Европу, сместившись с западной части континента. Температура выше 40 градусов вызвала рекордное обмеление рек, остановку атомных электростанций и многомиллиардный урон экономике, пишут «Ведомости».

В Венгрии премьер Петер Мадьяр предупредил, что к среде столбик термометра может превысить 42 градуса. Страна готовится к первой за 44 года остановке АЭС «Пакш», дающей половину генерации. Мощность станции уже упала до 480 МВт, а отключение последнего работающего энергоблока ожидается к 5 августа. Правительство призвало граждан и бизнес сократить потребление электричества в вечерние часы.

Румыния сократила мощность АЭС «Чернаводэ», а военным пришлось взрывать скалы на берегу Дуная, чтобы направить больше воды для охлаждения реактора. Во Франции из-за перегрева рек с середины июля остановлены несколько блоков на трёх АЭС, страна лишилась 6,3 ГВт атомной мощности. Эксперты поясняют: у французских и румынской станций прямоточная система охлаждения, и когда река нагревается выше допустимого предела, энергоблоки приходится глушить.

Обмеление Рейна парализовало грузоперевозки в промышленном сердце Германии. В Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне зафиксированы рекордно низкие отметки воды. Власти обсуждают список приоритетных грузов для проводки судов, а 109 городов ввели ограничения на техническое потребление воды. В Сербии президент Александр Вучич заявил, что Дунай перестанет быть судоходным через день-два, а работа НПЗ в Панчево оказалась под вопросом.

Аграрный сектор несёт колоссальные потери. Прогноз сбора зерновых в ЕС и Британии сокращён на девять миллионов тонн, ущерб оценивается в 2,1 миллиарда евро. Сильнее всего пострадала Франция, затем Венгрия, Испания и Германия. Жара сдвинулась на восток и теперь угрожает посевам кукурузы в Румынии, Болгарии и северной Италии, а обмелевшие реки взвинтили ставки фрахта для перевозки зерна.

Лесные пожары уничтожили десятки тысяч гектаров. Во Франции эвакуировали свыше двухсот тысяч человек, выгорело 63 тысячи гектаров леса. В Испании огонь прошёл 11 тысяч гектаров, в Греции — 12 тысяч. Прямой ущерб от засухи и пожаров с начала лета Financial Times оценивает примерно в три миллиарда евро.

Избыточная смертность от жары фиксируется по всему континенту. Только в Германии, по данным Института Роберта Коха, зафиксировано 9800 смертей, во Франции — более пяти тысяч, в Испании — свыше трёх тысяч. Эксперты предупреждают: жара превратилась в полноценный экономический риск, замедляющий и без того слабый рост европейской экономики.

Пока Солнце испепеляет Европу, Антарктида ставит рекорды по низким температурам. Исследовательская станция «Конкордия» зафиксировала отметку в −84,1 градуса Цельсия — такого холода на планете не было с 2012 года.