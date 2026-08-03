Синоптик рассказала, какие регионы России накроет жара до +36 градусов

Жара до +36 градусов в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких регионах России, сообщили РИА «Новости» в Гидрометцентре России. Самая высокая температура прогнозируется в Центральном Черноземье, Красноярском крае и Тыве.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что с 4 по 5 августа воздух прогреется до +35 градусов в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Тыве.

С 4 по 6 августа сильная жара до +36 градусов прогнозируется в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях. Кроме того, на юге Сибири температура окажется примерно на семь градусов выше климатической нормы. В дневные часы воздух там будет прогреваться до +30…+35 градусов.

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