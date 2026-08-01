Снижение давления, гипоксия и тепловой удар: Почему в жару болит голова и чем это опасно

В жаркую погоду многие сталкиваются с головной болью, и иногда она может сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма. Врач-невролог Александр Комаров рассказал Life.ru, какие механизмы могут вызывать это состояние и как правильно действовать при его возникновении.

Головная боль — это мультифакторное и многопричинное состояние. Если мы хотим связать жару и головную боль, то там могут быть всего три причины в рамках патогенетического механизма. Александр Комаров Врач-невролог

Одной из наиболее распространенных причин головной боли в жару специалист назвал снижение артериального давления. Под воздействием высокой температуры происходит расширение периферических сосудов и капилляров, кровь перераспределяется, артериальное давление снижается, а кровоснабжение головного мозга ухудшается. В результате развивается гипотоническая головная боль, сопровождающаяся ухудшением самочувствия.

Второй причиной, по словам врача, может стать снижение парциального давления кислорода. В жаркую погоду возникает кислородное голодание — так называемая алиментарная гипоксия, которая также способна вызывать головную боль.

Третий механизм связан с повышением артериального давления или парадоксальной реакцией сердечно-сосудистой системы. Во время жары активируется симпатическая нервная система: выделяются адреналин и норадреналин, что приводит к повышению артериального давления. На этом фоне могут развиться паническая атака или гипертоническая реакция, сопровождающиеся головной болью.

Особую опасность представляет перегрев организма. По словам специалиста, тепловой удар может сопровождаться синкопальным состоянием (обмороком) и резким снижением артериального давления. Без своевременной помощи это состояние способно привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

Первое, что необходимо сделать при перегревании, — охладить человека. Для этого подходят кондиционер, прохладное помещение, свежий воздух или обливание водой, которое усиливает испарение с поверхности тела. Это помогает восстановить сосудистую реакцию и нормализовать состояние.

Если симптомы сохраняются, при гипотонии рекомендуется приподнять ноги и опустить голову ниже уровня сердца. Также возможно бинтование нижних конечностей для улучшения венозного возврата к сердцу. Кроме того, важно увеличить потребление воды для восстановления объема циркулирующей жидкости. При повышенном артериальном давлении применяются гипотензивные препараты.

«Кислородное голодание мы определяем при помощи пульсоксиметра — прибора, который фиксирует уровень кислорода. В таком случае нужно дать возможность подышать свежим воздухом или использовать кислородный баллон из аптеки», — заключил Комаров.

Ранее Life.ru писал, что организм может предупреждать об угрозе инсульта за несколько дней или даже недель, однако эти сигналы часто принимают за обычное недомогание. Врач-невролог рассказал, что внезапная слабость в конечностях, онемение половины лица, кратковременные нарушения речи, зрения или координации относятся к тревожным симптомам, требующим внимания.