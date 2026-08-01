Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 01:00

Снижение давления, гипоксия и тепловой удар: Почему в жару болит голова и чем это опасно

Невролог Комаров: Головная боль в жару может быть вызвана скачками давления

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В жаркую погоду многие сталкиваются с головной болью, и иногда она может сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма. Врач-невролог Александр Комаров рассказал Life.ru, какие механизмы могут вызывать это состояние и как правильно действовать при его возникновении.

Головная боль — это мультифакторное и многопричинное состояние. Если мы хотим связать жару и головную боль, то там могут быть всего три причины в рамках патогенетического механизма.

Александр Комаров

Врач-невролог

Головная боль — это мультифакторное и многопричинное состояние. Если мы хотим связать жару и головную боль, то там могут быть всего три причины в рамках патогенетического механизма.
Головная боль — это мультифакторное и многопричинное состояние. Если мы хотим связать жару и головную боль, то там могут быть всего три причины в рамках патогенетического механизма.

Одной из наиболее распространенных причин головной боли в жару специалист назвал снижение артериального давления. Под воздействием высокой температуры происходит расширение периферических сосудов и капилляров, кровь перераспределяется, артериальное давление снижается, а кровоснабжение головного мозга ухудшается. В результате развивается гипотоническая головная боль, сопровождающаяся ухудшением самочувствия.

Второй причиной, по словам врача, может стать снижение парциального давления кислорода. В жаркую погоду возникает кислородное голодание — так называемая алиментарная гипоксия, которая также способна вызывать головную боль.

Третий механизм связан с повышением артериального давления или парадоксальной реакцией сердечно-сосудистой системы. Во время жары активируется симпатическая нервная система: выделяются адреналин и норадреналин, что приводит к повышению артериального давления. На этом фоне могут развиться паническая атака или гипертоническая реакция, сопровождающиеся головной болью.

«Пластичность мозга и красные флаги»: Как не пропустить неврологические нарушения у ребёнка
«Пластичность мозга и красные флаги»: Как не пропустить неврологические нарушения у ребёнка

Особую опасность представляет перегрев организма. По словам специалиста, тепловой удар может сопровождаться синкопальным состоянием (обмороком) и резким снижением артериального давления. Без своевременной помощи это состояние способно привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

Первое, что необходимо сделать при перегревании, — охладить человека. Для этого подходят кондиционер, прохладное помещение, свежий воздух или обливание водой, которое усиливает испарение с поверхности тела. Это помогает восстановить сосудистую реакцию и нормализовать состояние.

Если симптомы сохраняются, при гипотонии рекомендуется приподнять ноги и опустить голову ниже уровня сердца. Также возможно бинтование нижних конечностей для улучшения венозного возврата к сердцу. Кроме того, важно увеличить потребление воды для восстановления объема циркулирующей жидкости. При повышенном артериальном давлении применяются гипотензивные препараты.

«Кислородное голодание мы определяем при помощи пульсоксиметра — прибора, который фиксирует уровень кислорода. В таком случае нужно дать возможность подышать свежим воздухом или использовать кислородный баллон из аптеки», — заключил Комаров.

ИИ распознал у человека микроинсульт по нарушению речи
ИИ распознал у человека микроинсульт по нарушению речи

Ранее Life.ru писал, что организм может предупреждать об угрозе инсульта за несколько дней или даже недель, однако эти сигналы часто принимают за обычное недомогание. Врач-невролог рассказал, что внезапная слабость в конечностях, онемение половины лица, кратковременные нарушения речи, зрения или координации относятся к тревожным симптомам, требующим внимания.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar