ИИ распознал у человека микроинсульт по нарушению речи

Пользователь Reddit рассказал, что общение с Claude помогло ему вовремя обратиться за медицинской помощью после внезапного нарушения речи. Позже, по его словам, врачи диагностировали у него транзиторную ишемическую атаку (ТИА), которую часто называют микроинсультом.

По словам автора публикации, во время переписки он неожиданно перестал нормально формулировать мысли: слова путались, а речь стала бессвязной. Когда состояние улучшилось, он описал произошедшее чат-боту. Claude порекомендовал не откладывать визит в больницу и как можно скорее пройти обследование.

Мужчина сообщил, что поздно вечером самостоятельно приехал в приёмное отделение, поскольку находился дома один и решил не вызывать скорую помощь. Врачи провели экстренное обследование и подтвердили ТИА. Уже на следующий день пациента выписали домой.

Мужчина также рассказал, что после выписки его супруга, ранее скептически относившаяся к возможностям искусственного интеллекта, попросила «передать Клоду спасибо». История вызвала широкое обсуждение, а многие комментаторы напомнили, что внезапные нарушения речи требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Ранее невролог рассказал, что внезапная слабость, онемение, нарушения речи, зрения или координации могут быть предвестниками инсульта и проявлением транзиторной ишемической атаки. При этом инсульт нередко развивается и без предупреждающих симптомов.