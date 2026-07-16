Слабость в руках и онемение: Россиян предупредили о скрытых предвестниках инсульта

Организм может подавать сигналы за несколько дней или даже недель до инсульта, но их легко принять за обычное недомогание. Врач-невролог Александр Ткачёв в беседе с RT назвал основные тревожные признаки.

Внезапная слабость в руке или ноге, онемение половины лица, кратковременные нарушения речи, зрения или координации являются признаками, отсылающими к инсульту.

«Нередко так проявляется транзиторная ишемическая атака — состояние, которое можно рассматривать как предупреждение о возможном инсульте», — отметил он.

Однако многие инсульты развиваются без предвестников, поэтому эксперт советует не гадать по самочувствию, а контролировать давление, сахар, холестерин, отказаться от курения, больше двигаться и регулярно проходить обследования.

Всё чаще инсульты диагностируют у россиян младше 40 лет — главная причина в росте сахарного диабета второго типа, который разрушает сосуды. В группе риска также люди с лишним весом, аритмией, стрессом и злоупотребляющие алкоголем.