Слабость в руках и онемение: Россиян предупредили о скрытых предвестниках инсульта
Врач Ткачёв: Слабость в конечностях является ранним признаком инсульта
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Организм может подавать сигналы за несколько дней или даже недель до инсульта, но их легко принять за обычное недомогание. Врач-невролог Александр Ткачёв в беседе с RT назвал основные тревожные признаки.
Внезапная слабость в руке или ноге, онемение половины лица, кратковременные нарушения речи, зрения или координации являются признаками, отсылающими к инсульту.
«Нередко так проявляется транзиторная ишемическая атака — состояние, которое можно рассматривать как предупреждение о возможном инсульте», — отметил он.
Однако многие инсульты развиваются без предвестников, поэтому эксперт советует не гадать по самочувствию, а контролировать давление, сахар, холестерин, отказаться от курения, больше двигаться и регулярно проходить обследования.
Всё чаще инсульты диагностируют у россиян младше 40 лет — главная причина в росте сахарного диабета второго типа, который разрушает сосуды. В группе риска также люди с лишним весом, аритмией, стрессом и злоупотребляющие алкоголем.
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