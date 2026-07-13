Причиной смерти народного артиста РФ Юрия Смирнова мог стать инсульт

«У Юрия Николаевича однажды уже был инсульт, тогда он лежал в реанимации. Сейчас главное подозрение также падает на инсульт, но медики ещё работают», — поделилась собеседница агентства.

Напомним, 11 июля стало известно о смерти Юрия Смирнова. Ему было 88 лет. Артиста проводят в последний путь в Театре на Таганке — он служил там с самого открытия. Актёр выходил на сцену до последних дней. Смирнов навсегда вписал своё имя в историю, начиная от культовых фильмов — «Бумбараш», «Вечный зов», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Белые одежды» — до знаковых спектаклей на Таганке, таких как «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана», «Живой» и другие.