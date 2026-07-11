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11 июля, 17:32

Прощание с Юрием Смирновым пройдёт в Театре на Таганке

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым пройдёт в московском Театре на Таганке. Об этом сообщила директор культурного учреждения Ирина Апексимова.

«Разумеется, прощание с Юрием Николаевичем пройдёт у нас в театре. Дата и время будут определены позже»,цитирует директора ТАСС.

Смирнов служил в Театре на Таганке с момента его основания. С этой сценой была связана практически вся его творческая жизнь. До последних дней артист продолжал участвовать в жизни труппы и выходить на сцену. Информация о причинах смерти пока не раскрывается.

О дате и времени церемонии театр сообщит дополнительно.

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Актёр скончался 11 июля в возрасте 87 лет. По словам представителя театра, его смерть стала внезапной.

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Полина Никифорова
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