Прощание с Юрием Смирновым пройдёт в Театре на Таганке

Церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым пройдёт в московском Театре на Таганке. Об этом сообщила директор культурного учреждения Ирина Апексимова.

«Разумеется, прощание с Юрием Николаевичем пройдёт у нас в театре. Дата и время будут определены позже», — цитирует директора ТАСС.

Смирнов служил в Театре на Таганке с момента его основания. С этой сценой была связана практически вся его творческая жизнь. До последних дней артист продолжал участвовать в жизни труппы и выходить на сцену. Информация о причинах смерти пока не раскрывается.

О дате и времени церемонии театр сообщит дополнительно.

Актёр скончался 11 июля в возрасте 87 лет. По словам представителя театра, его смерть стала внезапной.