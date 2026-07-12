«Всегда крепкий»: Тамара Сёмина рассказала о Юрии Смирнове, его злодеях и разлуке длиною в жизнь

Народная артистка РСФСР Тамара Сёмина с болью восприняла известие о смерти Юрия Смирнова. В комментарии прессе она призналась, что не видела коллегу со времён работы над легендарным сериалом «Вечный зов».

«Со времён «Вечного зова» мы с Юрой не встречались. Артисты разбросаны по миру, как цыгане. Но я поражена, что Юры не стало. Он всегда был такой крепенький», — поделилась артистка с KP.ru.

По её словам, некоторые полагали, что Смирнов тяготился обилием отрицательных ролей, однако она с этим категорически не согласна. Актриса убеждена, что для настоящего артиста играть злодеев — не обуза, а возможность в полной мере раскрыть свой талант. Зритель должен настолько проникнуться персонажем, чтобы полюбить его вопреки характеру. Сёмина подчеркнула, что Смирнов был именно на своём месте и всегда ценил постоянную востребованность.