«Всегда крепкий»: Тамара Сёмина рассказала о Юрии Смирнове, его злодеях и разлуке длиною в жизнь
Тамара Сёмина призналась, что потрясена внезапной смертью Юрия Смирнова
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко, ТАСС / Вадим Тараканов
Народная артистка РСФСР Тамара Сёмина с болью восприняла известие о смерти Юрия Смирнова. В комментарии прессе она призналась, что не видела коллегу со времён работы над легендарным сериалом «Вечный зов».
«Со времён «Вечного зова» мы с Юрой не встречались. Артисты разбросаны по миру, как цыгане. Но я поражена, что Юры не стало. Он всегда был такой крепенький», — поделилась артистка с KP.ru.
По её словам, некоторые полагали, что Смирнов тяготился обилием отрицательных ролей, однако она с этим категорически не согласна. Актриса убеждена, что для настоящего артиста играть злодеев — не обуза, а возможность в полной мере раскрыть свой талант. Зритель должен настолько проникнуться персонажем, чтобы полюбить его вопреки характеру. Сёмина подчеркнула, что Смирнов был именно на своём месте и всегда ценил постоянную востребованность.
Напомним, 11 июля стало известно, что из жизни на 88-м году ушёл Юрий Смирнов. В последний путь артиста проводят в Театре на Таганке, в котором он служил с самого основания. Смирнов активно играл в постановках вплоть до последних дней.
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