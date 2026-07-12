Збруев рассказал, как помогал Смирнову поступить в Щукинское училище

Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал, как помогал Юрию Смирнову поступить в Щукинское училище, подготавливая его ко вступительным испытаниям. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Юра Смирнов, мы друг друга хорошо знали ещё по нашей арбатской жизни. Я помогал ему устроиться, занимался с ним, чтобы он поступил в Щукинское театральное училище», — поделился Збруев.

Он признался, что новость о смерти коллеги повергла его в шок от неожиданности.