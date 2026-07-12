Збруев рассказал, как помогал Смирнову поступить в Щукинское училище
Юрий Смирнов. Обложка © Wikipedia / Mos.ru
Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал, как помогал Юрию Смирнову поступить в Щукинское училище, подготавливая его ко вступительным испытаниям. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».
«Юра Смирнов, мы друг друга хорошо знали ещё по нашей арбатской жизни. Я помогал ему устроиться, занимался с ним, чтобы он поступил в Щукинское театральное училище», — поделился Збруев.
Он признался, что новость о смерти коллеги повергла его в шок от неожиданности.
Напомним, 11 июля пришла весть о смерти Юрия Смирнова — ему было 87 лет. Причины не называются. Прощание состоится в Театре на Таганке, где артист служил с самого основания. До последних дней он оставался полноценной творческой единицей и участвовал в спектаклях.
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