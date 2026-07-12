Александр Мохов: Смерть Юрия Смирнова стала неожиданностью

Уход народного артиста РФ Юрия Смирнова стал неожиданностью для заслуженного артиста Александра Мохова. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Для нас это очень внезапная новость, не было даже намёка. Он не болел, всё было хорошо. Он был уже возрастным человеком, поэтому умер от старости», — сказал Мохов.

Напомним, 11 июля стало известно, что Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни. Информация о причинах смерти пока не раскрывается. Церемония прощания пройдёт в московском Театре на Таганке. Смирнов служил в Театре с момента его основания. С этой сценой была связана практически вся его творческая жизнь. До последних дней артист продолжал участвовать в жизни труппы и выходить на сцену.