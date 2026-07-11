Умерла актриса Антуанетта Бауэр, известная по сериалу «Звёздный путь»

На 94-м году жизни умерла британо-американская актриса Антуанетта Бауэр, запомнившаяся зрителям по сериалу «Звёздный путь» 1967 года. О её кончине рассказало издание Hollywood Reporter.

Как сообщила изданию подруга артистки Карлотта Глакин, Бауэр ушла из жизни 30 апреля в доме престарелых в Лос-Анджелесе. Актриса родилась в Германии, но работала в британском и американском кино.

Её карьера пришлась на период с 1960-х по 1980-е годы. За это время Бауэр появилась во множестве фильмов и сериалов, среди которых один из эпизодов «Сумеречной зоны» и хоррор «Выпускной». В «Звёздном пути» ей досталась роль злодейки Сильвии в серии «Кошачья лапа» из второго сезона.

Ранее стало известно о смерти британской певицы Бонни Тайлер в возрасте 75 лет. По данным The Sun, артистка скончалась из-за осложнений после экстренной операции, которую ей провели в Португалии. Тайлер была одной из самых узнаваемых исполнительниц 1980-х благодаря хриплому голосу и хитам вроде Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero.