Невролог раскрыл, почему инсульт всё чаще случается у молодых и кто в зоне риска

В России всё чаще диагностируют инсульты у пациентов младше 40 лет. Об этом 360.ru рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

Главная причина — рост числа случаев сахарного диабета второго типа. Избыток глюкозы разрушает сосуды изнутри, провоцируя атеросклероз и нарушая кровоснабжение мозга. Также в группе риска — люди с лишним весом, нарушениями сердечного ритма, хроническим стрессом и те, кто злоупотребляет алкоголем.

Большинство факторов можно контролировать. Невролог советует с детства формировать здоровые привычки: следить за сахаром, холестерином и давлением, поддерживать вес и регулярно проходить обследования.

Ранее россиян предупреждали, что пристрастие к сладкому может обернуться сердечно-сосудистой катастрофой. По словам специалиста, при регулярном превышении безопасной нормы организм привыкает к постоянным скачкам глюкозы и инсулина. Следствием становятся инсулинорезистентность и преддиабет.