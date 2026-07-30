В центре спасения животных показали, как живёт после инсульта медведь Кузя

30-летний медведь по кличке Кузя прибыл в подмосковный центр спасения животных «Земля прайда» из Красноярска. Сейчас специалисты проводят комплексное обследование, чтобы определить, удастся ли восстановить подвижность задних лап. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Кузя прибыл в подмосковный центр спасения животных. Видео © Telegram / Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

Судьба животного оказалась непростой. Много лет назад Кузю спасли во время крупного пожара, однако после этого он долгие годы содержался в тёмном вольере. По имеющейся информации, различные зоозащитные организации не брались за его дальнейшее устройство и лечение.

Во время осмотра выяснилось, что у медведя серьезные проблемы с задними конечностями. Пока ветеринары не готовы сказать, сможет ли Кузя вновь самостоятельно ходить. В ближайшее время ему предстоит пройти полную диагностику и курс лечения, после которого специалисты определят дальнейший план реабилитации.

Для точного диагноза медведю необходимы КТ и МРТ. Из-за крупных размеров хищника обследование может оказаться непростой задачей, однако специалисты надеются, что его удастся провести. После диагностики станет ясно, можно ли восстановить работу задних лап.

Ранее Life.ru рассказывал, что медведя Кузю после долгих лет в клетке у кафе «Араик» под Красноярском перевезли в подмосковный парк «Земля Прайда». Владельцы заведения взяли животное на передержу, но в зоопарках никто не соглашался забирать его к себе.