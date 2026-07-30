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30 июля, 14:03

В центре спасения животных показали, как живёт после инсульта медведь Кузя

Обложка © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

Обложка © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

30-летний медведь по кличке Кузя прибыл в подмосковный центр спасения животных «Земля прайда» из Красноярска. Сейчас специалисты проводят комплексное обследование, чтобы определить, удастся ли восстановить подвижность задних лап. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Кузя прибыл в подмосковный центр спасения животных. Видео © Telegram / Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

Судьба животного оказалась непростой. Много лет назад Кузю спасли во время крупного пожара, однако после этого он долгие годы содержался в тёмном вольере. По имеющейся информации, различные зоозащитные организации не брались за его дальнейшее устройство и лечение.

Во время осмотра выяснилось, что у медведя серьезные проблемы с задними конечностями. Пока ветеринары не готовы сказать, сможет ли Кузя вновь самостоятельно ходить. В ближайшее время ему предстоит пройти полную диагностику и курс лечения, после которого специалисты определят дальнейший план реабилитации.

Для точного диагноза медведю необходимы КТ и МРТ. Из-за крупных размеров хищника обследование может оказаться непростой задачей, однако специалисты надеются, что его удастся провести. После диагностики станет ясно, можно ли восстановить работу задних лап.

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Ранее Life.ru рассказывал, что медведя Кузю после долгих лет в клетке у кафе «Араик» под Красноярском перевезли в подмосковный парк «Земля Прайда». Владельцы заведения взяли животное на передержу, но в зоопарках никто не соглашался забирать его к себе.

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Владимир Озеров
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