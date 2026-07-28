Истощённый инсультом медведь Кузя обрёл дом в Подмосковье после 15 лет мучений

Медведь Кузя, долгие годы томившийся в клетке у кафе «Араик» под Красноярском, наконец обрёл шанс на нормальную жизнь. Сегодня утром его перевезли в подмосковный парк «Земля Прайда».

Директор парка Виктор Агафонов рассказал, что состояние медведя тяжёлое: после инсульта у него отказали задние лапы. Владельцы кафе, которые когда-то спасли Кузю из ужасных условий, все эти 15 лет пытались ухаживать за ним своими силами, но так и не дождались поддержки от специалистов.

«Его нашли в пожаре в соседнем районе от кафе. Он жил долго у кого-то в клетке 1x2 метра, где-то до года. Те люди не смогли пристроить, и уже после обратились к владельцам кафе. А они взяли его из жалости на передержку, и периодически они обращались в зоопарки. Им везде отказывали, я видел доказательства», — отметил Агафонов.

Свежими новостями о Кузе он пообещал поделиться чуть позже — скорее всего, уже после того, как завершится непростой переезд.

Ранее сообщалось, что медведица Майя, привезённая в подмосковный парк-приют «Земля прайда», впервые провела ночь в подготовленной берложке, что стало важным шагом адаптации. Она почти не реагировала на людей и много качалась из-за привычки, выработанной в цирке, а теперь впервые спала в берлоге и проявила интерес к еде и игрушкам.