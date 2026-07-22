«Реальная Умка»: Моряки засняли белых медведей на льдине в Арктике

Одному из моряков атомного ледокола «Арктика», который сейчас несёт службу на Северном морском пути, посчастливилось снять на камеру белых медведей в их естественной среде обитания. Об этом рассказали представители «Атомфлота» в телеграм-канале.

Моряки ледокола «Арктика» сняли трёх белых медведей на льдине. Видео © Telegram / Атомфлот

На кадрах видно, как по морской глади на куске льда движутся три хищника — судя по всему, это самка с двумя медвежатами. Спустя время животные соскальзывают в воду и не торопясь отплывают в сторону от своей «льдины-лодки».

«Ледокол идёт, а медведи плывут. Не путаем», — прокомментировали видео в «Атомфлоте».

Для команд атомоходов подобные встречи в северных широтах — дело привычное. Нередко звери сами подплывают вплотную к борту судна и с интересом разглядывают огромный корабль.

Ранее семейство белых медведей навестило полярников на дрейфующей станции «Северный полюс-42» в восточном секторе Арктики. Как сообщили в Арктическом и антарктическом НИИ, медведица с двумя детёнышами приходила к людям уже не впервые. Учёные заметили, что малыши во всём копируют мать: следуют за ней по пятам и повторяют её движения, изучая всё вокруг.