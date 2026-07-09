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9 июля, 10:09

Медведица с медвежатами навестила полярников на дрейфующей станции в Арктике

На дрейфующую станцию «Северный полюс-42», расположенную в восточном секторе Арктики, вновь пожаловало семейство белых медведей. Как сообщили в Арктическом и антарктическом НИИ, медведица с двумя детёнышами уже не в первый раз навещает полярников. Учёные отмечают, что медвежата во всем подражают матери: они неотступно следуют за ней и старательно копируют её поведение, изучая окружающие предметы.

Медведица с медвежатами навестила полярников. Видео © Telegram / ЛЁД

«Один медвежонок непоседа — всё время норовит завалиться на спину и подрыгать лапами. Второй кажется более серьёзным, но тоже любит пошалить», — отметили сотрудники станции.

Станция «Северный полюс-42» снова пересекла меридиан: полярники вернулись в восточное полушарие. Сейчас ледостойкая платформа дрейфует в Арктике, удерживая позиции в районе 84-го градуса северной широты и 0-го градуса восточной долготы.

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Ранее в Нижне-Свирском заповеднике, расположенном на территории Ленинградской области, сотрудники зафиксировали необычную сцену. Медведь вмешался в поединок двух бобров и фактически разнял их.

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Обложка © Telegram / ЛЁД

Наталья Демьянова
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