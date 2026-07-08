Медведь Саша, который 16 лет жил на пляже Челябинска, может остаться без дома

Знаменитый челябинский медведь Саша может остаться без дома. Последние 16 лет он жил в вольере на территории городского пляжа, куда попал ещё детёнышем. Все эти годы за животным ухаживали местные жители, но теперь побережье могут закрыть по решению суда, сообщает URA.ru.

Заседание назначено на 12 июля, до тех пор судьба вольера остаётся под вопросом. По данным издания, владелец готов передать Сашу в зоопарк, однако, по его словам, там не хотят брать взрослого медведя. Выпустить его в дикую природу тоже нельзя. Жители уже обратились в Росприроднадзор, чтобы найти для косолапого заповедник, но пока без результата.

Ранее молодая медведица, совершившая заплыв через Амурский залив и забравшаяся во Владивосток, благополучно вернулась в тайгу. После марафонского заплыва и отдыха под присмотром ветеринаров хищника отпустили в естественную среду обитания.