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2 июля, 01:34

Приплывшего во Владивосток медведя вернули в тайгу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Kostyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Kostyn

Молодая медведица, совершившая заплыв через Амурский залив и забравшаяся во Владивосток, благополучно вернулась в тайгу. Об этом сообщило Правительство Приморья. После марафонского заплыва и отдыха под присмотром ветеринаров хищника отпустили в естественную среду обитания.

«После марафонского заплыва через акваторию Амурского залива и последующего отдыха под присмотром ветеринаров медведица вернулась в тайгу», – говорится в сообщении.

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Косолапый пловец: Гималайский медведь переплыл залив и «‎нечаянно» уснул во Владивостоке

Когда приплывшую медведицу отловили и направили в реабилитационный центр на осмотр, выяснилось, что животное находится в хорошей физической форме: это медведица в возрасте 1,5–2 лет средней упитанности, без видимых повреждений.

Ранее Life.ru писал, что во Всеволожском районе Ленинградской области медведь напал на велосипедиста. Зверь ростом около полутора метров выбежал на дорогу и ударил лапой мужчину.

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Юния Ларсон
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