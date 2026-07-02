Приплывшего во Владивосток медведя вернули в тайгу

Молодая медведица, совершившая заплыв через Амурский залив и забравшаяся во Владивосток, благополучно вернулась в тайгу. Об этом сообщило Правительство Приморья. После марафонского заплыва и отдыха под присмотром ветеринаров хищника отпустили в естественную среду обитания.

«После марафонского заплыва через акваторию Амурского залива и последующего отдыха под присмотром ветеринаров медведица вернулась в тайгу», – говорится в сообщении.

Когда приплывшую медведицу отловили и направили в реабилитационный центр на осмотр, выяснилось, что животное находится в хорошей физической форме: это медведица в возрасте 1,5–2 лет средней упитанности, без видимых повреждений.

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