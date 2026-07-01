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1 июля, 16:21

Медведь напал на велосипедиста под Петербургом

Злой медведь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaly Zubrytsky

Злой медведь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaly Zubrytsky

Во Всеволожском районе Ленинградской области медведь напал на велосипедиста в районе КАД. Инцидент произошёл в посёлке Янино — зверь ростом около полутора метров неожиданно выбежал на дорогу и ударил лапой движущегося мужчину. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Как рассказала супруга пострадавшего, всё случилось мгновенно, однако велосипедисту удалось быстро уехать с места происшествия. Пострадавшему уже обработали рану и сделали прививку от бешенства.

Сейчас у медведей во Всеволожском районе период гона. Однако биолог Павел Глазков предположил, что напавший зверь вряд ли является диким: лесные медведи обычно слишком осторожны для прямых контактов с людьми, а медвежата не передвигаются без матери.

Специалист не исключил, что хищник мог сбежать из частного хозяйства. Обстоятельства происшествия уточняются, происхождение животного выясняют.

Медведь напал на маму с сыном, которые собирали ягоды в лесу под Пермью
Медведь напал на маму с сыном, которые собирали ягоды в лесу под Пермью

Ранее в Пермском крае 12-летний мальчик выжил после нападения медведя, когда семья приехала в лес за ягодами. Зверь повалил ребёнка на землю, но мальчику и его родителям удалось отпугнуть хищника криком. По словам матери, серьёзных травм нет, только царапины и гематома, сейчас ребёнок чувствует себя нормально.

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Анастасия Никонорова
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