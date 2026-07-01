Медведь напал на велосипедиста под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленинградской области медведь напал на велосипедиста в районе КАД. Инцидент произошёл в посёлке Янино — зверь ростом около полутора метров неожиданно выбежал на дорогу и ударил лапой движущегося мужчину. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Как рассказала супруга пострадавшего, всё случилось мгновенно, однако велосипедисту удалось быстро уехать с места происшествия. Пострадавшему уже обработали рану и сделали прививку от бешенства.

Сейчас у медведей во Всеволожском районе период гона. Однако биолог Павел Глазков предположил, что напавший зверь вряд ли является диким: лесные медведи обычно слишком осторожны для прямых контактов с людьми, а медвежата не передвигаются без матери.

Специалист не исключил, что хищник мог сбежать из частного хозяйства. Обстоятельства происшествия уточняются, происхождение животного выясняют.

Ранее в Пермском крае 12-летний мальчик выжил после нападения медведя, когда семья приехала в лес за ягодами. Зверь повалил ребёнка на землю, но мальчику и его родителям удалось отпугнуть хищника криком. По словам матери, серьёзных травм нет, только царапины и гематома, сейчас ребёнок чувствует себя нормально.