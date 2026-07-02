В Московском зоопарке бурым медведям приготовили мороженое с рыбой и вареньем

В Московском зоопарке изнывающим от жары бурым медведям устроили настоящий гастрономический праздник. Специалисты приготовили для косолапых по-настоящему летнее угощение — необычное мороженое. Об этом рассказала директор зоосада Светлана Акулова.

Медведей из Московского зоопарка угостили мороженым. Видео © Telegam / Светлана Акулова

Это не магазинный пломбир, а медвежий деликатес, созданный с учётом вкусов хищников. В угощение положили всё, что мишки обожают: свежие овощи, сочные фрукты и клубничное варенье. Не обошлось и без особого ингредиента — мороженого с рыбой, которое для нас непривычно, но очень любимо косолапыми.

Мохнатые обитатели оценили старания киперов по достоинству. Они хрустели, облизывались и явно почувствовали себя счастливее в жаркий день. По словам Акуловой, такие угощения — не просто баловство, а важная часть заботы: холодное лакомство помогает животным легче переносить зной и даёт полезную нагрузку, ведь чтобы добраться до еды, нужно постараться.

Ранее Life.ru рассказывал, как гималайский медведь Вася переехал из Московского в Калининградский зоопарк, пока его столичный вольер ремонтируют. Хищник будет гостить там около двух лет. Из-за жары на пароме медведя поили прохладной водой и кормили фруктами.