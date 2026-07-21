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21 июля, 13:36

Ледяная броня планеты дала трещину: Арктика вновь начала таять с рекордной скоростью

EurekAlert: Учёные сообщили о рекордном сокращении арктического морского льда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Don Landwehrle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Don Landwehrle

Площадь арктического морского льда достигла одного из самых низких показателей за всю историю спутниковых наблюдений. Исследователи заявили, что период замедления таяния, наблюдавшийся в последние годы, завершился. Исследование Университета Саутгемптона опубликовано в EurekAlert!

Согласно исследованию, в период с 2024 по 2025 год площадь арктического морского льда в зимний сезон, когда обычно фиксируется максимальный уровень, сократилась на 5,8%. Это стало крупнейшим годовым снижением за весь период спутниковых наблюдений, начавшихся в 1978 году.

В 2026 году показатель немного восстановился, однако площадь льда всё равно осталась второй по минимальности за всю историю измерений. По словам ведущего автора исследования доктора Дуо Чана, эти данные свидетельствуют о продолжении сокращения ледового покрова на фоне глобального потепления. Исследователи отмечают, что уменьшение площади морского льда может повлиять не только на климатические процессы, но и на экосистемы Арктики. Среди возможных последствий называют изменения погодных условий, повышение уровня моря и угрозы для животных, зависящих от ледового покрова.

Сокращение арктического льда особенно отражается на таких видах, как белые медведи, моржи, песцы и северные олени. Учёные предупреждают, что исчезновение привычной среды обитания может привести к росту конфликтов между дикими животными и населением арктических регионов.

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Милена Скрипальщикова
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