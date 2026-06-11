Лёд тает буквально на глазах: В Антарктиде зафиксировали невероятные для зимы +15,4 °C

На аргентинской научной базе «Эсперанса» в Антарктиде зафиксировали необычно высокую для зимнего периода температуру. Показатель может стать новым историческим рекордом для самого холодного материка Земли.

5 июня на станции «Эсперанса», расположенной на Антарктическом полуострове, термометры показали +15,4 °C. Если данные будут официально подтверждены Аргентинским гидрометцентром и Всемирной метеорологической организацией, это значение станет новым рекордом зимних температур в Антарктиде.

Отмечается, что ранее максимальная зарегистрированная температура на этом континенте была зафиксирована в феврале 2020 года. Тогда на той же станции «Эсперанса» воздух прогрелся до +18,3 °C в разгар антарктического лета. Таким образом, нынешний показатель всего на несколько градусов ниже абсолютного температурного максимума для материка, несмотря на зимний сезон. Учёные продолжают анализ данных, чтобы подтвердить или опровергнуть возможный новый рекорд.

Ранее сообщалось, что учёные продолжают предупреждать о рисках, связанных с так называемым «ледником Судного дня» в Западной Антарктиде. Этот ледник находится в крайне нестабильном состоянии и теоретически способен значительно повлиять на уровень Мирового океана. Значительная часть антарктических ледников устроена так, что их внешние участки фактически «плавают» в океане и удерживаются лишь узкой перемычкой, соединённой с материком.