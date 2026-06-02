Смоет Мальдивы и затопит Венецию: Кому в мире стоит перебираться «повыше» из-за «ледника Судного дня»

«Ледник Судного дня» пугает учёных возможными последствиями «сползания» в мировой океан. Если его массивная часть сорвётся, уровень воды может резко подняться, а под угрозой окажутся целые прибрежные города и островные государства. Об этом в беседе с Life.ru рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

Тот самый ледник располагается в Западной Антарктиде и находится в очень неустойчивом состоянии: почти все ледники Антарктиды устроены таким образом, что дальняя от центра континента часть как бы плавает в Мировом океане, соединяясь с материком узким «мостиком». И как раз эта важнейшая часть находится в критическом состоянии.

Он может оборваться, из-за чего огромная масса льда окажется в океане, пояснил эксперт. Неважно, что растает он не сразу, поскольку, оказавшись в Мировом океане, он вытеснит оттуда столько воды, сколько весит сам, и это будет очень ощутимо.

По словам Карнаухова, катастрофа приведёт к резкому повышению уровня воды примерно на 60 сантиметров, что представляет реальную угрозу. Это не сотрёт страны с лица земли, но многие города на побережье будут затоплены, а часть островных государств потеряет часть территории.

К примеру, наивысшая точка Мальдивских островов находится в двух метрах от уровня Мирового океана. Полностью Мальдивы не скроются под водой, но их значительная часть окажется непригодна для нынешнего использования, ведь райские острова попадут в зону риска.

Некоторые страны могут действительно исчезнуть. В частности, это Мальдивские острова и несколько стран в Тихом океане, которые тоже расположены на атоллах. Значительные территории окажутся затопленными в таких странах, как Соединённые Штаты, Британия. Бангладеш, наверное, потеряет значительную часть территории. Я не уверен насчет Голландии, потому что примерно половина её территории находится ниже уровня Мирового океана. Это может прорвать дамбы, которые там строились в течение столетий, и тогда это приведёт к катастрофическим последствиям для страны. Алексей Карнаухов Учёный РАН

А вот дамба, построенная в Финском заливе для защиты Санкт-Петербурга от наводнений, сумеет выдержать повышение уровня воды даже на 3 метра, считает Карнаухов. Однако риск остаётся. Если вместе с этим поднимутся сильные западные ветра и нагонные наводнения, то нагрузка на защитные сооружения резко возрастёт, что уже не очень безопасно.

Даже повышение уровня океана на 50 сантиметров из-за таяния ледников уже поставит под угрозу многие прибрежные территории. В таком случае потребуются серьёзные вложения, чтобы стабилизировать ситуацию. Особенно уязвимы города, расположенные почти на уровне моря, — например, Венеция и Амстердам.

Людям придётся переезжать на более высокие острова или укреплять берега. Оба варианта будут очень дорогими. Похожий путь веками проходили Нидерланды, чьё название буквально означает «Низкие земли»: там долго строили дамбы и защитные сооружения, чтобы отвоевать территорию у воды, добавил эксперт.

«Если уровень океана будет расти резко, ситуация может стать катастрофической. Тогда власти окажутся перед сложным выбором: переселять людей из опасных районов или вкладывать огромные средства в укрепление побережья», — заключил он.

Напомним, что из-за разрушения антарктического «ледника Судного дня» под угрозой затопления могут оказаться низменные территории Великобритании, Нидерландов, США и Бангладеш. К 2100 году серьёзные риски также прогнозируют для Мальдив и Тувалу.