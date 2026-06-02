Шести странам грозит полное исчезновение из-за обрушения «ледника Судного дня»

Шесть стран могут оказаться под угрозой серьёзного затопления или полного исчезновения в случае разрушения одного из крупнейших антарктических ледников, который в СМИ называют «ледником Судного дня». Об этом пишет Daily Express.

По данным издания, ледник находится под постоянным наблюдением климатологов из-за потенциального влияния на уровень мирового океана. При полном таянии он может привести к повышению уровня моря примерно на 60 сантиметров.

В случае реализации такого сценария наибольшему риску, по оценкам специалистов, может быть подвержена Великобритания. Также в зоне потенциального затопления окажутся Нидерланды, включая низменные районы Амстердама, Роттердама и Гааги, а также отдельные территории США и Бангладеш, значительная часть которой расположена низко над уровнем моря.

Кроме того, по оценкам, к 2100 году серьёзным рискам затопления могут быть подвержены Мальдивы и островное государство Тувалу, значительная часть территории которых находится всего в нескольких метрах над уровнем моря.

Подъём уровня океана на один метр станет серьёзной угрозой. В зоне потенциального риска в России находятся Санкт-Петербург, побережье Балтики и Западная Сибирь. Учёные призывают начинать подготовку к неизбежным изменениям уже сейчас.