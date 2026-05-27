«Долго и упорно»: Грозит ли Петербургу судьба Атлантиды из-за таяния «ледника Судного дня»

Ледник Туэйтса в Антарктиде, известный как «ледник Судного дня», стремительно разрушается, что может привести к повышению уровня Мирового океана. Среди российских территорий в зоне риска находится Санкт-Петербург, рассказал климатолог Андрей Киселёв. По его словам, таяние этого ледника способно спровоцировать подъём воды до одного метра в течение XXI века, однако процесс будет идти постепенно.

За ледником наблюдают давно, накоплена информация, которую иногда немного драматизируют, но его деградация действительно происходит, и вследствие этого уровень океана поднимается. В XX веке объём воды увеличился на 17 сантиметров, а в нынешнем столетии, по прогнозам, он поднимется на 40–100 сантиметров.

Сам Санкт-Петербург защищён дамбой, поэтому прямой опасности затопления нет, однако прибрежная зона, не имеющая такой защиты, находится под угрозой, подчеркнул специалист, призвав не воспринимать таяние ледника Туэйтса как сиюсекундную опасность.

«Даже при самой высокой температуре требуется длительное время, чтобы растаял кусок льда. А здесь речь идёт об огромном леднике, который будет таять долго и упорно. Поэтому говорить о том, что это угроза завтрашнего дня, точно не стоит», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Напомним, разрушение ледника Туэйтса в Антарктиде может привести к всемирному потопу. Если он и подобные объекты растают, уровень Мирового океана способен подняться на три метра.