Ледник Судного дня может растаять и поднять уровень океана, под угрозой — Петербург и Сибирь

Разрушение ледника Туэйтса в Антарктиде, который также называют Ледником Судного дня, может привести к всемирному потопу. Если он и подобные по-соседству растают, уровень Мирового океана способен подняться на три метра. Об этом предупредил кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.

«Происходит потепление, в том числе и в Антарктиде. Как следствие, лёд подвергается таянию, что тянет за собой иные последствия. От этого факта никуда не уйдёшь», — сказал он в беседе с 360.ru.

В 2024 году журнал Nature уже писал, что ледник стремительно тает из-за повышения температуры воды. По словам Киселева, даже подъём уровня океана на один метр станет серьёзной угрозой, особенно для жителей низменных территорий.

Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова уточнила, что в зоне потенциального риска в России находятся Санкт-Петербург, побережье Балтики и Западная Сибирь. Учёные призывают начинать подготовку к неизбежным изменениям уже сейчас.

Ранее сообщалось, что согласно новым данным, процессы разрушения шельфовых ледников вокруг Антарктиды будут протекать гораздо быстрее, чем это предполагалось. Ослабление или начало разрушения антарктического шельфа спровоцирует выход гигатонн льда, которые сейчас сдерживаются ледяным щитом, а в случае гипотетического потопа под ударом окажутся миллионы людей, поскольку исчезновение щита способно поднять уровень Мирового океана сразу на 58 метров.