Императорских пингвинов в Антарктиде признали вымирающим видом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jan Martin Will
Международный союз охраны природы присвоил императорским пингвинам, обитающим в Антарктиде, статус вымирающего вида. Такое же решение принято в отношении кергеленских морских котиков.
«Императорские пингвины и кергеленские морские котики теперь являются вымирающими видами», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Согласно прогнозу, популяция пингвинов может сократиться вдвое уже к 2080-м годам. Основной фактор — рекордное таяние берегового льда в Антарктиде. По спутниковым данным, с 2009 по 2018 год численность этих птиц уменьшилась примерно на 10%, что соответствует потере более 20 тысяч взрослых особей.
Популяция кергеленских морских котиков с 2000 года сократилась на 50% из-за нехватки криля: кормовая база уходит на большие глубины вслед за ростом температуры воды.
