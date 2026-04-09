9 апреля, 12:43

Императорских пингвинов в Антарктиде признали вымирающим видом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jan Martin Will

Международный союз охраны природы присвоил императорским пингвинам, обитающим в Антарктиде, статус вымирающего вида. Такое же решение принято в отношении кергеленских морских котиков.

«Императорские пингвины и кергеленские морские котики теперь являются вымирающими видами», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Согласно прогнозу, популяция пингвинов может сократиться вдвое уже к 2080-м годам. Основной фактор — рекордное таяние берегового льда в Антарктиде. По спутниковым данным, с 2009 по 2018 год численность этих птиц уменьшилась примерно на 10%, что соответствует потере более 20 тысяч взрослых особей.

Популяция кергеленских морских котиков с 2000 года сократилась на 50% из-за нехватки криля: кормовая база уходит на большие глубины вслед за ростом температуры воды.

Тамбовских волков осталось всего 10
Ранее Life.ru писал, что российский путешественник Фёдор Конюхов планирует впервые провести зиму в Антарктиде, чтобы участвовать в строительстве новой полярной станции «Смоленская» на одноимённом острове. Он уже провёл там летний сезон и теперь готов к девятимесячной зимовке. Конюхов хочет помочь в возведении станции и развивать её как научную базу, привлекая к проекту ведущие университеты.

Анастасия Никонорова
