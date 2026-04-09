Императорских пингвинов в Антарктиде признали вымирающим видом

Международный союз охраны природы присвоил императорским пингвинам, обитающим в Антарктиде, статус вымирающего вида. Такое же решение принято в отношении кергеленских морских котиков.

«Императорские пингвины и кергеленские морские котики теперь являются вымирающими видами», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Согласно прогнозу, популяция пингвинов может сократиться вдвое уже к 2080-м годам. Основной фактор — рекордное таяние берегового льда в Антарктиде. По спутниковым данным, с 2009 по 2018 год численность этих птиц уменьшилась примерно на 10%, что соответствует потере более 20 тысяч взрослых особей.

Популяция кергеленских морских котиков с 2000 года сократилась на 50% из-за нехватки криля: кормовая база уходит на большие глубины вслед за ростом температуры воды.

