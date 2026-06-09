Учёные обнаружили сеть из 30 гигантских впадин под ледяным щитом Антарктиды

Геологи обнаружили в Восточной Антарктиде масштабную подледную систему бассейнов, сформированную ещё до распада суперконтинента Гондвана. Об этом сообщили в журнале Nature Geoscience.

Публикация снована на радиолокационных данных, позволивших увидеть скрытую подо льдом структуру Восточной Антарктиды. Учёные описали её как единую геофизическую систему, получившую название Восточноантарктическая веерообразная провинция бассейнов. Протяжённость образования охватывает территорию от залива Прюдс до Трансантарктических гор, уходя от побережья вглубь континента. По масштабам она занимает примерно половину ледяного щита региона.

Внутри выявлено около трёх десятков V-образных бассейнов, вытянутых в меридиональном направлении и расходящихся от единого центра вращения вблизи Южного полюса. Центральная ось делит всю систему на два крупных сектора с симметричной структурой. Возникновение этой конфигурации исследователи связывают с ротационным растяжением земной коры в эпоху существования Гондваны, когда современные материки ещё были объединены в единый суперконтинент.

Развитие рельефа, по их модели, происходило поэтапно: сначала формировались основные бассейны, затем система поперечных сдвигов разбила их на сегменты и повлияла на современную блоковую структуру горных массивов. Современные ледниковые процессы также зависят от древней тектоники: линии разломов определяют направления движения крупных ледников, а отдельные котловины расположены ниже уровня моря, что усиливает потенциальную уязвимость региона. Полное таяние льда над этой провинцией способно поднять уровень Мирового океана примерно на 28 метров.

Ранее сообщалось, что ледник Туэйтса в Антарктиде, известный как «ледник Судного дня», продолжает стремительно терять устойчивость, что вызывает опасения по поводу роста уровня Мирового океана. В зоне потенциального риска среди российских городов может оказаться Санкт-Петербург. Речь идёт о постепенных процессах, а не о резких изменениях.