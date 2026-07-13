Раскрыта тайна Великого вымирания, изменившего жизнь на планете

Международная группа исследователей под руководством специалистов Стэнфордского университета выяснила, почему одни морские животные смогли пережить крупнейшее массовое вымирание в истории Земли, а другие исчезли навсегда. Результаты исследования опубликованы в журнале ScienceDaily.

Учёные пришли к выводу, что ключевую роль сыграли особенности обмена веществ. Виды, хуже приспособленные к жизни в тёплой и бедной кислородом воде, вымерли значительно чаще. Именно такие условия сформировались около 252 миллионов лет назад после масштабных вулканических извержений, которые вызвали резкое потепление климата.

Исследователи сравнили физиологию древних и современных морских организмов и обнаружили, что активные животные — например, моллюски, рыбы и морские ежи — лучше переносили повышение температуры и нехватку кислорода. Напротив, древние брахиоподы и морские лилии оказались гораздо более уязвимыми.

Авторы считают, что результаты имеют значение не только для изучения прошлого, но и для оценки современных климатических рисков. По их словам, потепление и снижение содержания кислорода в океане сегодня могут привести к похожим последствиям для морских экосистем.

Ранее учёные Новосибирского государственного университета обнаружили в почвах Западной Сибири следы демографической катастрофы, произошедшей около 700–800 лет назад. Исследование основано на анализе древних пожарищ в болотах Ханты-Мансийского автономного округа, который позволил восстановить историю заселения региона и активности человека за последние тысячелетия.