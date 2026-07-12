Гигантские кенгуру могли дожить до времён первых городов — умы человечества встали на уши

Гигантские кенгуру Protemnodon tumbuna могли обитать на севере Новой Гвинеи вплоть до 6000 лет назад — до времён первых городов. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Phys.org.

Основанием стала крупная кость пальца, найденная в 2004 году в скальном убежище Таора на территории Папуа — Новой Гвинеи. По форме и размерам она заметно отличается от останков современных сумчатых и больше всего напоминает представителей рода Protemnodon.

Учёные предполагают, что находка принадлежала массивному животному размером с рыжего кенгуру, которое почти не прыгало и передвигалось преимущественно на четырёх конечностях. Сильные передние лапы помогали ему перемещаться по крутым участкам горных тропических лесов.

Новые данные указывают, что мегафауна Австралии и Новой Гвинеи исчезала в разное время. Исследователи считают, что на судьбу древнего вида могли одновременно повлиять сокращение привычной среды обитания и охота со стороны людей.

Ранее сообщалось, что на острове Джерси в проливе Ла-Манш впервые обнаружили крупную острозубую песчаную акулу. Её длина составила 4,3 метра, а вес — 597 килограммов. Причину гибели вскрытие не выявило, а само появление редкого глубоководного вида в этих водах эксперты связали с потеплением моря.