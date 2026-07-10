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Регион
10 июля, 17:49

Человек из Бодо: Антропологи воссоздали лицо древнего мужчины, жившего 600 тысяч лет назад

Российские учёные реконструировали облик человека из Бодо

Обложка © Telegram/ N+1

Обложка © Telegram/ N+1

Российские палеоантропологи реконструировали внешность человека из Бодо — останки Бодо-I были обнаружены в Эфиопии ещё в 1976 году. Об этом пишет журнал Camera praehistorica.

Возраст черепа составляет примерно 600 тысяч лет, и учёные определили, что он принадлежал мужчине африканской линии людей гейдельбергских. Специалисты создали контурную и скульптурную реконструкцию лица, которая позволяет увидеть, как мог выглядеть этот древний человек.

Череп демонстрирует сочетание архаичных и продвинутых признаков, что позволяет учёным точнее понять эволюцию человека и морфологические особенности древних гейдельбергских людей.

Реконструкция помогает не только визуализировать облик древнего человека, но и лучше понять образ жизни, адаптацию к окружающей среде и физические особенности людей, живших в плейстоцене.

Учёные отмечают, что такие работы позволяют связать археологические находки с современными методами антропологии и представить эволюцию человека в наглядной форме для исследователей и широкой аудитории.

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Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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