Человек из Бодо: Антропологи воссоздали лицо древнего мужчины, жившего 600 тысяч лет назад

Российские палеоантропологи реконструировали внешность человека из Бодо — останки Бодо-I были обнаружены в Эфиопии ещё в 1976 году. Об этом пишет журнал Camera praehistorica.

Возраст черепа составляет примерно 600 тысяч лет, и учёные определили, что он принадлежал мужчине африканской линии людей гейдельбергских. Специалисты создали контурную и скульптурную реконструкцию лица, которая позволяет увидеть, как мог выглядеть этот древний человек.

Череп демонстрирует сочетание архаичных и продвинутых признаков, что позволяет учёным точнее понять эволюцию человека и морфологические особенности древних гейдельбергских людей.

Реконструкция помогает не только визуализировать облик древнего человека, но и лучше понять образ жизни, адаптацию к окружающей среде и физические особенности людей, живших в плейстоцене.

Учёные отмечают, что такие работы позволяют связать археологические находки с современными методами антропологии и представить эволюцию человека в наглядной форме для исследователей и широкой аудитории.

Ранее Life.ru писал о раскопках древнего кургана на острове Лека в Норвегии, где внутри обнаружили погребальное судно длиной около 20 метров, относящееся к периоду примерно 700 года — раньше эпохи викингов. Эта находка помогает учёным уточнить хронологию становления погребальных традиций в Скандинавии.