В Калининградской области нашли клад из 59 средневековых дирхамов

На территории Калининградской области археологи обнаружили клад из 59 средневековых дирхамов, отчеканенных в VIII–IX веках. Об этом сообщили пресдтавители Института археологии РАН.

Серебро обнаружила Самбийская экспедиция во время работы на средневековом селище. Оно располагалось в 1,2 километра от Калининградского залива, где прусское поселение существовало ещё с VIII века. Клад делится примерно поровну: 29 целых монет и 30 обломков. Большинство фрагментов — это обрезанные половинки монетных пластин, что было типично для денежного оборота той эпохи.

Больше всего среди целых дирхамов монет времён Харуна ар-Рашида. Этот пятый халиф из династии Аббасидов правил в 786–809 годах, и его эпоху называют «золотым веком» Арабского халифата. Основная часть монет вышла из багдадских мастерских, а также из городов на землях нынешних Ирана и Афганистана. В числе обломков попались и более древние экземпляры — единственный умайадский дирхам 746 года выпуска и монеты ал-Махди, стоявшего у власти в 775–785 годах.

Руководитель Самбийской экспедиции Эдвин Зальцман пояснил, что в IX–X веках восточное серебро служило в Северной и Восточной Европе главным средством расчётов и сырьём для украшений. По его словам, поступление этого металла заметно подтолкнуло развитие экономики региона, в том числе Древней Руси.

Учёный уточнил, что в Калининградской области дирхамы ранее попадались как в погребальных комплексах, так и на селищах, однако это преимущественно единичные экземпляры, датируемые X веком. Клады же той эпохи фиксировались всего дважды. Обнаруженная ныне находка способна существенно расширить представления о торговых контактах на Самбийском полуострове в IX столетии.

Незадолго до этого в Нижнем Новгороде во время реставрации старинного особняка на Малой Покровской нашли клад купеческой семьи Кузнецовых, пролежавший нетронутым больше века. В тайнике оказалось 25 украшений: золотые цепи, браслеты, серьги, перстни с бриллиантами и рубинами, а также обручальные кольца с именами хозяев дома, покинувших Россию после революции 1917 года.