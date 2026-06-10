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10 июня, 15:50

Драгоценности бежавших в революцию купцов пролежали в особняке в коробке из-под мыла больше века

Клад бежавших в революцию купцов Кузнецовых нашли в особняке в Нижнем Новгороде

Обложка © Нижегородский музей-заповедник

Обложка © Нижегородский музей-заповедник

В Нижнем Новгороде во время реставрации старинного особняка на Малой Покровской нашли клад купеческой семьи Кузнецовых, который, вероятно, пролежал нетронутым более ста лет. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского музея-заповедника. Сокровища обнаружили в бывшем доме династии, покинувшей Россию после революции 1917 года.

Фото © Нижегородский музей-заповедник

Фото © Нижегородский музей-заповедник

В тайнике оказались 25 ювелирных украшений: золотые цепи, браслеты, серьги, перстни с крупными бриллиантами и рубинами, брошь-лунница с россыпью камней и шатлен с инициалами хозяина дома Филетёра Кузнецова. Особая находка — обручальные кольца с именами Кузнецова и его супруги Валентины, а также датой венчания: 7 февраля 1900 года.

Фото © Нижегородский музей-заповедник

Фото © Нижегородский музей-заповедник

Драгоценности были спрятаны в небольшой картонной коробке из-под туалетного мыла. Рядом лежали серебряные солонки, завёрнутые в пожелтевший номер газеты «Новое время» от 1917 года. Упаковку и газетные фрагменты отреставрировали, теперь их покажут вместе с кладом на выставке «Семейные ценности» в Усадьбе Рукавишниковых.

Фото © Нижегородский музей-заповедник

Фото © Нижегородский музей-заповедник

Экспозиция расскажет не только о найденных украшениях, но и о судьбе купеческой династии Кузнецовых: их капиталах, благотворительности, эмиграции и семейной драме на фоне революции. На выставке также представят архивные документы, фотографии и работы художника Константина Кузнецова, которого современники называли «русским Клодом Моне».

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Николь Вербер
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