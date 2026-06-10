Драгоценности бежавших в революцию купцов пролежали в особняке в коробке из-под мыла больше века

В Нижнем Новгороде во время реставрации старинного особняка на Малой Покровской нашли клад купеческой семьи Кузнецовых, который, вероятно, пролежал нетронутым более ста лет. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского музея-заповедника. Сокровища обнаружили в бывшем доме династии, покинувшей Россию после революции 1917 года.

В тайнике оказались 25 ювелирных украшений: золотые цепи, браслеты, серьги, перстни с крупными бриллиантами и рубинами, брошь-лунница с россыпью камней и шатлен с инициалами хозяина дома Филетёра Кузнецова. Особая находка — обручальные кольца с именами Кузнецова и его супруги Валентины, а также датой венчания: 7 февраля 1900 года.

Драгоценности были спрятаны в небольшой картонной коробке из-под туалетного мыла. Рядом лежали серебряные солонки, завёрнутые в пожелтевший номер газеты «Новое время» от 1917 года. Упаковку и газетные фрагменты отреставрировали, теперь их покажут вместе с кладом на выставке «Семейные ценности» в Усадьбе Рукавишниковых.

Экспозиция расскажет не только о найденных украшениях, но и о судьбе купеческой династии Кузнецовых: их капиталах, благотворительности, эмиграции и семейной драме на фоне революции. На выставке также представят архивные документы, фотографии и работы художника Константина Кузнецова, которого современники называли «русским Клодом Моне».

Ранее ещё один крупный клад обнаружили в центре Москвы — в исторических палатах Аверкия Кириллова. Во время реставрационных работ археологи нашли керамический сосуд, доверху заполненный серебряными чеканными монетами. Находку сделали в жилых покоях на втором этаже здания. По предварительной оценке, клад относится к рубежу XVI–XVII веков, а внутри сосуда может находиться около 20 тысяч монет. Сокровище нашли в здании Института наследия имени Лихачёва. В Минкультуры отметили, что у места есть особый исторический контекст: раньше здесь работало Московское археологическое общество.