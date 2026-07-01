Болота выдали тайну вымирания народов Сибири 7-8 веков назад — за ними пришла чёрная смерть

Учёные Новосибирского госуниверситета обнаружили в почвах Западной Сибири признаки демографической катастрофы, произошедшей около 700–800 лет назад. Об этом сообщили в НГУ.

Исследователи изучили остатки пожарищ в болотах Ханты-Мансийского автономного округа. Количество углей в почвах позволило смоделировать хронологию событий за последние тысячи лет и проследить активность человека на этих территориях.

«Мы смогли подтвердить неравномерность появления углей в почвах. Оказалось, что угли реже появляются в периоды серьёзных климатических событий, происходивших на Земле» — рассказал доцент Института интеллектуальной робототехники НГУ Пётр Меньшанов.

Учёные отмечают, что все глобальные катастрофы древности не прекращали появление углей в почвах, а лишь снижали интенсивность на пару сотен лет. Однако после XII века их количество внезапно сократилось до минимума и долго не восстанавливалось.

«Так простые угли из болота оказались невольными маркерами катастрофы, случившейся 7-8 веков назад и радикально сократившей популяцию людей, жившую в Сибири» — отметили в вузе.

Наиболее вероятной причиной исследователи считают пандемию чумы, распространившуюся по Евразии в середине XIV века с развитием торговли в Монгольской империи. Сами монголы, по мнению учёных, не могли уничтожить всех лесных жителей, но создали условия для стремительного распространения эпидемии «чёрной смерти».

Ранее в Словакии археологи при раскопках неолитического поселения Врабле-Вельке-Легембы обнаружили захоронение возрастом около семи тысяч лет, в котором находились останки не менее 78 человек. Раскопки ведутся с 2022 года. Это одно из крупнейших поселений культуры линейно-ленточной керамики в Центральной Европе. Исследователи зафиксировали следы более 300 жилищ. Они распределены по трём районам.