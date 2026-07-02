Спасённая с притравочной станции медведица Майя привыкает к новой жизни и перестаёт спать стоя

Медведица Майя, привезённая из Приморского края в подмосковный парк-приют «Земля прайда» в прошлом месяце, впервые провела ночь в подготовленной для неё берложке. Это событие называют важным шагом в адаптации животного, сообщили в Парке-приюте.

Две недели после переезда косолапая практически не реагировала на людей и много качалась из стороны в сторону — привычка, выработанная за десятилетия содержания в передвижном цирке и на притравочной станции.

Медведица Майя. Видео © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

«И вот — сегодня Майя впервые переночевала в своей берложке, а не спала стоя, раскачиваясь. А с утра и вовсе — не проигнорировала разложенные нами вкусняшки, игрушки и элементы обогащения», — рассказали в приюте, отметив, что что такое поведение — очевидный прогресс.

Напомним, зверя долгое время держали в клетке в селе Иннокентьевка. На условия содержания обратили внимание зоозащитники и местные жители, после чего проверку инициировала прокуратура. В правительстве региона поясняли, что медведица является частной собственностью — её приобрели у цирка шапито в 2015 году и использовали для испытаний охотничьих собак.