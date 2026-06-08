Жители Приморья требуют спасти медведицу, которую держат в клетке, ужасно кормят и травят собаками
В Приморье охотники посадили медведицу на цепь, чтобы натаскивать на неё лаек
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Природоохранная прокуратура начала проверку условий содержания медведя в селе Иннокентьевка Лесозаводского городского округа. Поводом стали массовые жалобы в соцсетях на антисанитарную жизнь зверя в бетонной клетке, сообщает ИС «Вести: Приморье».
Условия содержания медведицы Майки. Видео © VK / Сообщество «За животных! Нет живодёрам!»
Медведица Майка принадлежит местному обществу охотничьих собак и используется для натаскивания лаек. Жители села бьют тревогу: по их словам, у животного нет доступа к воде, а кормят его кукурузой и комбикормом. Сами владельцы все обвинения отрицают, уверяя, что документы у общества в полном порядке.
Ситуация привлекла внимание и за пределами края. Директор Московского зоопарка призвала надзорные ведомства подключиться к проблеме — не только прокуратуру, но и Росприроднадзор. Условия, в которых содержится медведица, она назвала медленным убийством, подчеркнув, что формальное наличие документов не должно служить оправданием и поводом для освобождения от ответственности.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, как по пути на Старомарьевском шоссе в Ставрополе обнаружил сбитую собаку. Раненое животное лежало прямо на обочине — рядом не было ни хозяев, ни случайных прохожих, и было очевидно, что оно попало под машину. Владимиров не смог проехать мимо: он отвёз пострадавшую собаку в ветклинику, где ей предстоит провести некоторое время, прежде чем она полностью оправится от полученных травм. Если же животное окажется бездомным, то собаку либо пристроят в хорошие руки, либо губернатор заберёт её к себе.
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