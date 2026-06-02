Увидел на обочине и не смог проехать мимо: Губернатор Ставрополья готов забрать найденную искалеченную собаку

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров нашёл на обочине Старомарьевского шоссе в Ставрополе сбитую собаку. «Барбосина» лежала на обочине. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

«Людей рядом не было, её явно сбили. Пройти мимо не смог. Собаку отвез в ветклинику, ей там предстоит провести ещё некоторое время прежде чем восстановится после травм», — написал Владимиров.

Глава региона попросил хозяев откликнуться. Если они найдутся, питомца вернут после лечения. Но если животное окажется бездомным, то собаку либо пристроят в новые руки, либо Владимиров заберёт её себе.

В семье Владимирова уже живут пять питомцев: мальтийская болонка Пуся, лабрадор Лаки, коты Черныш и Маня, а также одноглазая собака Бася, которую тоже подобрали на трассе после аварии.

Ранее в Зеленограде спасли алабая Удачу, которого бросили истекать кровью на трассе после ДТП. Пса спасла местная жительница Ольга. Она перекрыла движение своим автомобилем и вместе с прохожими доставила пострадавшего в ветклинику.