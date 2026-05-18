В Зеленограде спасли алабая Удачу, которого бросили истекать кровью на трассе после ДТП

В Зеленограде алабай, испугавшись громких звуков, сорвался с цепи и выбежал на дорогу. Собака попала под машину. По словам очевидцев, водитель после ДТП уехал, оставив раненое животное на проезжей части, сообщает 360.ru.

Пса спасла местная жительница Ольга. Она перекрыла движение своим автомобилем и вместе с прохожими доставила пострадавшего в ветклинику, где ему дали кличку Удача.

Животное поступило с политравмой и переломом костей предплечья со смещением. Сейчас Удача находится в стационаре под наблюдением врачей. Состояние стабильное, но тяжёлое — собака не может вставать самостоятельно.

Ветеринары проводят обезболивающую и антибактериальную терапию и готовят пса к операции. Одновременно ищут владельцев и водителя, скрывшегося с места аварии.

