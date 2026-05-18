18 мая, 12:38

В Зеленограде спасли алабая Удачу, которого бросили истекать кровью на трассе после ДТП

В Зеленограде алабай, испугавшись громких звуков, сорвался с цепи и выбежал на дорогу. Собака попала под машину. По словам очевидцев, водитель после ДТП уехал, оставив раненое животное на проезжей части, сообщает 360.ru.

Собака попала под машину в Зеленограде. Видео © Telegram / 360.ru

Пса спасла местная жительница Ольга. Она перекрыла движение своим автомобилем и вместе с прохожими доставила пострадавшего в ветклинику, где ему дали кличку Удача.

Животное поступило с политравмой и переломом костей предплечья со смещением. Сейчас Удача находится в стационаре под наблюдением врачей. Состояние стабильное, но тяжёлое — собака не может вставать самостоятельно.

Ветеринары проводят обезболивающую и антибактериальную терапию и готовят пса к операции. Одновременно ищут владельцев и водителя, скрывшегося с места аварии.

Опухоль размером с голову младенца удалили корги Алисе ветеринары в Москве

А ранее Life.ru писал, что в Гатчинском районе трёх кане-корсо нашли запертыми в тесной клетке. Псы были истощены и находились в кошмарных условиях, что не могли даже нормально сесть. Как оказалось, раньше собак было четыре, но одну из них голодные животные загрызли и съели.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maryna Zhukova

Дарья Нарыкова
