18 мая, 12:00

Опухоль размером с голову младенца удалили корги Алисе ветеринары в Москве

Обложка © Telegram/Моя Ветклиника

В Москве корги по кличке Алиса удалили крупную опухоль на бедре размером с голову младенца. Несмотря на возраст и тяжёлый диагноз, собака смогла восстановиться и уже полтора года находится в ремиссии.

Впервые с онкологией Алиса столкнулась ещё в шесть лет. Тогда в ветклинике «Вешняки» ей удалили карциному молочной железы, после чего пациентка прошла шесть курсов химиотерапии. Несколько лет собака жила без рецидивов.

В 16 лет хозяйки снова привели корги к лечащему врачу Марии Смольяниновой. Тогда у Алисы обнаружили большое новообразование на бедре уже в стадии распада. Хирургу пришлось не только удалить опухоль, но и пересадить лоскут кожи, чтобы закрыть обширную рану.

Позже выяснилось, что образование было злокачественным — у собаки диагностировали мягкотканную саркому. После операции Алиса прошла ещё четыре курса химиотерапии в стационаре, а также курс лучевой терапии.

Сейчас корги уже 17,5 года. Алиса чувствует себя лучше и передаёт привет врачу, под наблюдением которой ей удалось снова справиться с болезнью.

В Москве ветеринары спасли собаку Майю с 7-килограммовой опухолью матки

Ранее Life.ru рассказывал о другом корги, которому московские ветеринары также удалили крупную опухоль. У собаки по кличке Ричард обнаружили новообразование почки весом почти один килограмм. В норме такой орган у животного составляет около пяти сантиметров, однако из-за опухоли он значительно увеличился. Размер образования достигал 11 сантиметров в ширину и 17 сантиметров в длину. Собаке потребовалась сложная операция.

