В Москве ветеринары спасли собаку Майю с 7-килограммовой опухолью матки

Специалисты Калининской ветеринарной клиники спасли собаку с очень крупной опухолью матки. Владельцы 10-летнего питомца по кличке Майя обратились к ветеринарам после того, как заподозрили у своей любимицы проблемы с животом. Врачи обнаружили у животного значительное вздутие и отёк задней конечности.

Как сообщает «Москва 24», ультразвуковое исследование показало у Майи структуры, похожие на воспаление матки, однако установить точную картину было невозможно, поэтому было принято решение провести диагностическую лапаротомию. Во время операции обнаружили и удалили большое новообразование, которое срослось с рогами матки и мочевым пузырем.