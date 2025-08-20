В Москве ветеринары спасли собаку Майю с 7-килограммовой опухолью матки
Обложка © ГБУ «Мосветобъединение»
Специалисты Калининской ветеринарной клиники спасли собаку с очень крупной опухолью матки. Владельцы 10-летнего питомца по кличке Майя обратились к ветеринарам после того, как заподозрили у своей любимицы проблемы с животом. Врачи обнаружили у животного значительное вздутие и отёк задней конечности.
Как сообщает «Москва 24», ультразвуковое исследование показало у Майи структуры, похожие на воспаление матки, однако установить точную картину было невозможно, поэтому было принято решение провести диагностическую лапаротомию. Во время операции обнаружили и удалили большое новообразование, которое срослось с рогами матки и мочевым пузырем.
Вес опухоли составил семь килограммов, а после удаления вес собаки снизился с 33 до 25 килограммов, уточнили в пресс-службе столичной государственной ветеринарной службы. По данным ведомства, через десять дней после операции Майя полностью восстановилась и чувствует себя отлично.
