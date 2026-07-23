Медведь залез на опору ЛЭП и погиб от удара током

Медведь забрался на опору линии электропередачи в американском штате Нью-Мексико и погиб от удара током. Трагедия произошла в сельской местности неподалёку от населённого пункта Гладстон, сообщает New York Post.

Медведь погиб от удара током на опоре ЛЭП в США. Видео © X/ ScottEmlow

Животное заметили на верхушке столба рядом с шоссе. Хищник держался передними лапами за перекладину, тяжело дышал, а его задние конечности свисали вниз. Очевидица сначала решила, что зверь уже мёртв. Подъехав ближе, она поняла, что он ещё жив, и сообщила о происходящем экстренным службам.

Специалисты объяснили, что применение снотворного могло привести к гибели медведя при падении с большой высоты. Организовать безопасное спасение до контакта с проводами не удалось.

Через некоторое время зверя ударило током. Представители местного управления охраны дикой природы подтвердили, что он погиб до того, как ему смогли помочь.

Эксперты предполагают, что медведь мог испугаться людей, машин или собак и принять опору ЛЭП за дерево. Подобные случаи уже происходили в США: в 2021 году другого хищника удалось безопасно снять со столба в Аризоне.

Ранее медведь пробрался в магазин на американской базе ВВС и устроил себе перекус. Зверь спокойно съел персик, после чего покинул помещение, не причинив вреда людям.