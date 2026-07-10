Медвежья услуга: Косолапый забрёл в ТЦ на базе ВВС США, съел персик и загадил пол

На объединенной базе Элмендорф-Ричардсон (JBER) на Аляске произошел необычный инцидент с участием дикого животного. В воскресенье, около 9 часов утра, черный медведь проник в торговый центр Exchange, расположенный на территории военной базы.

Медведь пробрался в магазин на базе ВВС США и съел персик

Поведение зверя было весьма специфическим: попав в помещение, медведь съел всего один персик, после чего оставил экскременты прямо на полу торгового зала и покинул здание.

Несмотря на необычность ситуации, инцидент завершился без последствий для людей и самого животного. По словам представителей базы, сотрудники природоохранных служб оперативно обнаружили медведя и сопроводили его обратно в лесной массив.

Официальные лица отметили в беседе с Upi, что, несмотря на этот случай, количество встреч с медведями на территории JBER значительно снизилось. Положительный эффект связывают с установкой в мае текущего года специальных мусорных контейнеров, устойчивых к воздействию диких животных, что ограничило доступ медведей к пищевым отходам на базе.

Аналогичный инцидент произошёл на другой американской базе ранее. Несколько медведей пробрались на территорию базы базе Эльмендорф-Ричардсон и устроили настоящий разгром. Животные проникли на склад через приоткрытую дверь и обнаружили запасы сухих армейских пайков. Медведи быстро распотрошили упаковки и съели часть содержимого, оставив после себя только пустые коробки.