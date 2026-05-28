28 мая, 08:47

В Канаде медведь насмерть загрыз 27-летнего индийского бойца MMA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scott E Read

Индийский профессиональный боец смешанных единоборств Хришикеш Колот погиб в результате нападения медведя на территории Канады. Об этом сообщил телеканал СВС.

Трагический случай произошёл в начале мая в северной части провинции Саскачеван. Однако общественность узнала об этом только на текущей неделе.

Погибшему было 27 лет. Он переехал в Канаду из Индии три года назад. Помимо выступлений в ММА, мужчина работал на компанию, которая занимается освоением урановых месторождений в отдалённых районах Саскачевана.

Нападение медведя случилось прямо на территории рудника. Хищника после этого ликвидировали.

Медведя не обманешь: Спасатель назвала опасные ошибки при встрече с хищником

Ранее Life.ru писал, что в горах Японии медведь напал на россиянина. Из-за сложного рельефа эвакуировать пострадавшего пришлось с помощью санитарной авиации. Угрозы для его жизни на данный момент нет.

Дарья Денисова
