В Канаде медведь насмерть загрыз 27-летнего индийского бойца MMA
Индийский профессиональный боец смешанных единоборств Хришикеш Колот погиб в результате нападения медведя на территории Канады. Об этом сообщил телеканал СВС.
Трагический случай произошёл в начале мая в северной части провинции Саскачеван. Однако общественность узнала об этом только на текущей неделе.
Погибшему было 27 лет. Он переехал в Канаду из Индии три года назад. Помимо выступлений в ММА, мужчина работал на компанию, которая занимается освоением урановых месторождений в отдалённых районах Саскачевана.
Нападение медведя случилось прямо на территории рудника. Хищника после этого ликвидировали.
