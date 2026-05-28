В Канаде медведь насмерть загрыз 27-летнего индийского бойца MMA

Индийский профессиональный боец смешанных единоборств Хришикеш Колот погиб в результате нападения медведя на территории Канады. Об этом сообщил телеканал СВС.

Трагический случай произошёл в начале мая в северной части провинции Саскачеван. Однако общественность узнала об этом только на текущей неделе.

Погибшему было 27 лет. Он переехал в Канаду из Индии три года назад. Помимо выступлений в ММА, мужчина работал на компанию, которая занимается освоением урановых месторождений в отдалённых районах Саскачевана.

Нападение медведя случилось прямо на территории рудника. Хищника после этого ликвидировали.

