«Пластичность мозга и красные флаги»: Как не пропустить неврологические нарушения у ребёнка
Невролог Машаниаева: Осмотры в 1, 3, 6 и 12 месяцев обязательны для всех детей
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Неврологические заболевания остаются одной из главных причин детской инвалидности, но многие факторы риска можно контролировать с первых дней жизни. Об этом «Радио 1» заявила врач-невролог НИКИ детства Патимат Машаниаева.
В первый год мозг и нервная система развиваются особенно активно, поэтому важно вовремя оценивать их состояние. При отсутствии жалоб профилактический осмотр нужен в 1, 3, 6 и 12 месяцев. Если есть факторы риска — гипоксия, недоношенность, осложнённая беременность — график составляет врач индивидуально.
Среди «красных флагов» у грудничков: выбухание родничка, отказ от еды, судороги, повышенный тонус, монотонный крик. У детей старшего возраста: внезапное косоглазие, двоение, сильная головная боль с рвотой, сонливость или необычная возбудимость, шаткость походки, потеря уже освоенных навыков.
Лечение нарушений всегда комплексное: ЛФК, логопед, психолог, массаж, нейрокоррекция, при необходимости — медикаменты.
Режим сна: детям 3–5 лет — 10–13 часов, 6–12 лет — 9–12 часов, подросткам — 8–10 часов. Вместе с полноценным питанием и прогулками это основа здоровья нервной системы.
А ранее Life.ru сообщал, что мозг подростков временно теряет доступ к детским воспоминаниям. В журнале PLOS Biology учёные отметили, что в среднем возрасте доступ к ранним воспоминаниям самопроизвольно восстанавливался, однако они становились менее точными.
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