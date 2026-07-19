Куда уходит детство? Учёные нашли биологический механизм, который на время стирает память у подростков

В позднем подростковом возрасте мозг может переживать дополнительную перестройку, из-за которой воспоминания, сформированные несколькими годами ранее, временно становятся менее доступными. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного 17 июля в журнале PLOS Biology.

Эксперименты проводились на мышах, поэтому напрямую переносить выводы на людей пока нельзя. Учёные изучали ретросплениальную кору — область мозга, участвующую в извлечении эпизодических и контекстных воспоминаний и взаимодействующую с гиппокампом.

В период перехода от раннего к позднему подростковому возрасту в этой зоне резко сокращалось количество перинейрональных сетей — структур внеклеточного матрикса, которые окружают нейроны и помогают стабилизировать уже сформированные нервные связи. Одновременно снижалась экспрессия парвальбумина в тормозных нейронах.

Это приводило к тому, что мыши хорошо помнили пугающий контекст вскоре после обучения, однако спустя несколько недель воспроизводили это воспоминание заметно хуже. При этом память о звуковом сигнале сохранялась, то есть проблема касалась именно контекста события.

Воспоминание, вероятно, не исчезало окончательно, а становилось труднодоступным. После нового стрессового опыта животные вновь начинали реагировать на прежний контекст. Когда исследователи искусственно стабилизировали перинейрональные сети, нарушения памяти стали слабее.

В среднем возрасте доступ к ранним воспоминаниям самопроизвольно восстанавливался, однако они становились менее точными: животные хуже различали исходную опасную обстановку и новый безопасный контекст. Авторы предполагают, что такая перестройка может помогать мозгу отдавать приоритет новым впечатлениям перед старыми.

Ранее учёные пришли к выводу о том, что люди с афантазией могут видеть сны без картинки, но с ощущением движения, прикосновения или запаха. Учёные опросили 84 афантазика и 121 участника контрольной группы и выяснили, что у одних сны остаются визуально яркими, у других отсутствуют и изображение, и звук, зато включаются тактильные или обонятельные ощущения. При этом даже среди обычных людей 37 процентов никогда не чувствуют запахов во сне. Исследователи также нашли связь между содержанием снов и повседневными воображаемыми ощущениями: те, кому снятся запахи, чаще представляют аромат еды и наяву. Результаты важны в том числе для образования, где детей часто просят что-то вообразить.